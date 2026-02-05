İSTANBUL 14°C / 10°C
Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor: Umman öncesi İsrail'den acil toplantı

ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısına ilişkin tartışmalar sürerken, işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında güvenlik kabinesi Batı Kudüs'te toplandı.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 20:47 - Güncelleme:
The Times of Israel gazetesine konuşan bir yetkili, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun başkanlığında toplanan güvenlik kabinesi toplantısının Batı Kudüs'te başladığını açıkladı.

Aynı yetkili toplantının ABD ile İran arasında yarın Umman'da gerçekleştirilecek müzakereler öncesinde yapılmasına dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, yarın Umman'da İranlı yetkililerle müzakere için bir araya geleceği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetiminin ABD'yi Tahran ile "kötü anlaşma yapmaması konusunda uyardığı" ve olası bir anlaşma için İran'ın nükleer ve balistik füze programına son vermesini ve "vekil güçlerine desteği" kesmesini istediği kaydedildi.

Öte yandan İ24News televizyonunun haberine göre, Başbakan Netanyahu, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi'nde yapılan kapalı oturumda, İran'ın ülkesine saldırması halinde sert şekilde karşılık verecekleri tehdidini yineledi.

