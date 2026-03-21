21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
  • Orta Doğu'da yeni aşama: ABD askeri gücünü azaltmayı gündemde tutuyor
Dünya

Orta Doğu'da yeni aşama: ABD askeri gücünü azaltmayı gündemde tutuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki askeri faaliyetleri azaltmayı değerlendirdiklerini açıkladı. Trump, İran'ın askeri ve savunma kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 01:10
Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"İran'ın terörist rejimine ilişkin Orta Doğu'daki büyük askeri çabalarımızı azaltmayı düşünürken hedeflerimize çok yaklaşıyoruz." diyen Trump, İran'ın füze kabiliyetini, fırlatma rampalarını ve bunlarla ilgili her şeyi tamamen etkisiz hale getirdiklerini öne sürdü.

Trump, ayrıca İran'ın savunma sanayisini yok ettiklerini, uçaksavar silahları da dahil olmak üzere donanmasını ve hava kuvvetlerini ortadan kaldırdıklarını yazdı.

İran'ın nükleer kapasiteye yaklamasına asla izin vermeyeceklerini, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ABD'nin hızlı ve güçlü bir şekilde tepki verebileceği bir konumda olduğunu belirten Trump, ayrıca İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt dahil Orta Doğu'daki müttefiklerine en üst düzeyde koruma sağlayabileceklerini savundu.

Trump, "Hürmüz Boğazı, gerektiğinde onu kullanan diğer ülkeler tarafından korunmalı ve denetlenmelidir. ABD kullanmıyor. İstenirse, bu ülkelerin Hürmüz çabalarına yardımcı olacağız, ancak İran'ın tehdidi ortadan kalktıktan sonra buna gerek kalmamalı. Daha da önemlisi, bu onlar için kolay bir askeri operasyon olur." ifadelerini paylaştı.

