Orta Doğu'da yüksek gerilim! İsrail'e saldırıları durduran İran'dan ''Lübnan'' şerhi

Tüm dünya ABD ile İran arasında barış masasının yeniden kurulmasını beklerken savaş yeniden başladı. İran'dan İsrail'e misilleme füzeleri peş peşe ateşlenirken taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İran, İsrail'in Nevatim ve Tel Nof hava üslerine saldırı düzenlendiğini açıklarken İsrail de İran'ın güneybatısındaki Mahşehr'deki petrokimya tesisinde birkaç hedefi vurdu, ardından karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi.

TRUMP: İSRAİL VE İRAN, ATEŞİ DERHAL DURDURMALI

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıların ardından yaptığı "İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalı" açıklamasına ilk cevap İran'dan geldi.

İSRAİL'E SALDIRILARI DURDURAN İRAN'DAN "LÜBNAN" ŞERHİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı. İran basını tarafından İran'ın acil durum askeri komutanlığı Khatam al-Anbiya'ya dayandırılarak verilen açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin operasyonlarının durdurulduğu duyurulur. Ancak, Lübnan'ın güneyi de dahil olmak üzere saldırılar devam ederse, öncekinden çok daha şiddetli ve ezici önlemlerin alınacağı vurgulanmaktadır" denildi.

"İSRAİL VE ABD, FÜZE ATMAMASI HALİNDE KARŞI SALDIRI YAPILMAYACAĞINA DAİR İRAN'I BİLGİLENDİRDİ" İDDİASI

İsrail ve ABD'nin, arabulucular vasıtasıyla İran'a "füze saldırılarını durdurması halinde yeni bir karşı saldırı düzenlenmeyeceği" yönünde mesaj ilettiği öne sürüldü.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı'nın, "İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğu" açıklaması bu mesajın iletilmesinden sonra geldi.

Habere göre diplomatik bir kaynak, İsrail ve ABD'nin arabulucular vasıtasıyla İran'a "yeniden füze atışı yapmaması halinde başka bir hava saldırısı gerçekleştirilmeyeceği" yönünde bir mesaj ilettiğini öne sürdü.

Haberde, bu mesajın ardından İran'dan "İsrail'e yönelik saldırıların durdurulduğuna" dair açıklama geldiği kaydedildi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İsrail ve ABD'nin, arabulucular vasıtasıyla İran'a "füze saldırılarını durdurması halinde yeni bir karşı saldırı düzenlenmeyeceği" yönünde mesaj ilettiği öne sürüldü.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı: Silahlı Kuvvetlerin İsrail'e operasyonları durduruldu.

Mısır, bölgenin gerilim, çatışma ve terör risklerinden korunması için ABD ile İran arasında tüm tarafların kaygılarını gözeten bir anlaşmaya en kısa sürede varılması gerektiğini bildirdi.

İran ordusu, İsrail'in İran'a saldırılarına devam etmesi durumunda daha sert şekilde karşılık vereceklerini bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın, İsrail'e yönelik dünden bu yana toplam 24 balistik füze fırlattığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Doğal olarak, dayatılan bir savaşı sona erdirmek amacıyla başlatılan diplomatik süreç bu gelişmelerden etkilenecektir. Başından beri müzakerelerin amacı, ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı dayattığı savaşı sona erdirmekti. En başından itibaren açıkça ifade edildiğini gibi Lübnan'daki savaşın sona ermesi ateşkes düzenlemesinin bir parçasıdır" dedi.

ABD Başkanı Trump: İsrail ve İran derhal saldırıları durdurmalı

Hindistan, bölgede gerilmiin artması nedeniyle vatandaşlarına İran'a seyahat etmeme uyarısı yaparak, halihazırda İran'da bulunan vatandaşlarının da ülkeden ayrılması tavsiyesinde bulundu.

İran'ın Başkenti Tahran'da patlama sesinin duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, daha fazla acının önlenmesi için Orta Doğu'da "gerilimin acilen düşürülmesi" çağrısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail ordusu: Savaş uçaklarıyla kısa süre önce İran yönetimine ait stratejik savunma sistemlerini hedef alan büyük bir saldırı düzenledik

İran Dışişleri Sözcüsü: "İsrail'in saldırganlığındaki ABD'nin sorumluluğu açıktır ve gerilimin tırmanmasının sonuçlarından da ABD sorumludur"

İran'ın sabah saatlerinde fırlattığı füzelerden biri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı "Itamar" yerleşimine isabet etti.

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Mehrabad, Meşhed ve Kirmanşah havalimanlarındaki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği belirtildi.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran ile yaşanan çatışmanın "birkaç gün sürmesini beklediğini" yazdı.

İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığı tespit edildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Kirmanşah kentinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık." dediği ve İran'a saldırıları ertelemesi çağrısında bulunduğu iddia edildi.

emen'deki İran destekli Husiler: İsrail'in Kızıldeniz'deki denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD-İran arasındaki arabuluculuk çabalarını ve Lübnan'daki durumu ele aldı.

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi.

İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi.

İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail basını: Saldırı ABD ile koordineli.

İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı tespit edildi.

İranlı askeri kaynak, İran'ın Suudi Arabistan'ın el-Harc kentindeki üsse saldırı düzenlemediğini belirtti.

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken, İsrail ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bağlı el-Harc kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi.

İsrail ordusu: Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi.

05.35 İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in balistik füzeler kullanarak İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

05.13 İsrail ordusu, İran'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

04.42 İsrail ordusunun İran'a saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından İran medyasına göre Tahran, İsfahan ve Tebriz'de patlama sesleri duyuldu

04.21 ABD Dışişleri Bakanlığı, Ürdün hava sahasında füze ve İHA hareketliliği yaşandığını duyurarak, bu ülkede bulunan vatandaşlarına derhal güvenli alanlara sığınma çağrısında bulundu.

03.23 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın balistik füze saldırılarına yönelik askeri misillemeyi erteleme talebini "istemeden de olsa" kabul ettiği öne sürüldü.

02.27 ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın nükleer silah edinmesini ve bölge ile İsrail'e yönelik tehdit oluşturmasını engellemeye kararlı olduğunu yinelediği, ancak ABD-İran müzakerelerinin geleceği için Netanyahu'dan Tahran'la gerilimi tırmandırmamasını istediği bildirildi.

02.26 İran basını, İsrail'e gerçekleştirilen füze saldırılarının ardından Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

02.16 İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sınırlı açtığı sınır kapılarını, İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi.

01.39 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanmasının ardından bölgedeki son gelişmeler ile istikrarı destekleme çabalarını ele aldı.

01.11 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık yönetime destek gösterisi gerçekleştirdi. Gösteriye katılanların ellerinde İran ve Hizbullah bayrakları yer aldı.

00.31 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, füze saldırılarına cevap olarak "emir verilir verilmez" İran'a saldıracaklarını söyledi.

00.27 İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar sırasında fırlatılan balistik füzelerden bazılarının parçaları Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tafas ilçesine düştü.

00.26 Ürdün, İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle hava sahasının bazı füzeler tarafından ihlal edildiğini duyurarak, ülkenin herhangi bir taraf için savaş alanına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini duyurdu.

00.24 İran lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır." dedi.

00.11 İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlemesi gerekçesiyle İran'ın İsrail'e füze saldırısında bulunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

23.59 İran devlet televizyonu, Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

23.54 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısına ilişkin açıklamasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, "Misilleme yapmamasını söyleyeceğim. Herkes eğlencesini yaşadı. İsrail de, İran da saldırısını yaptı. Bir tanesine daha ihtiyacımız yok. Umarım İsrail misilleme yapmaz" dedi.

23.38 İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler, Batı Şeria'nın El Halil kenti semalarında görüntülendi.

NE OLDU?

İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.