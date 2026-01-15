Orta Doğu'daki gerilim uçuşları durdurdu! Alman hava yolu firmasından İsrail ve Ürdün'e kısıtlama

Lufthansa Group'tan AA muhabirine yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle bugünden 19 Ocak gün sonuna kadar İsrail'in Tel Aviv ve Ürdün'ün Amman kentlerine gündüz uçuşları gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu, mürettebatın yerinde geceleme yapmadan doğrudan geri uçacağı anlamına gelmektedir. Bazı uçuşlar da iptal edilebilir." denildi.

Lufthansa Group'un Orta Doğu'daki durumu yakından takip ettiği ve gelecek günlerde durumu değerlendirmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, Lufthansa Group'a bağlı tüm hava yollarının, bir sonraki duyuruya kadar İran ve Irak hava sahasını kullanmayacağı bildirildi.

Açıklamada, etkilenen yolcuların rezervasyonlarının otomatik olarak değiştirileceği ve kendileriyle iletişime geçileceği ifade edildi.

Lufthansa Group, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları bünyesinde bulunduruyor.