İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2
  • EURO
    50,3862
  • ALTIN
    6400.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Orta Doğu'daki gerilim uçuşları durdurdu! Alman hava yolu firmasından İsrail ve Ürdün'e kısıtlama
Dünya

Orta Doğu'daki gerilim uçuşları durdurdu! Alman hava yolu firmasından İsrail ve Ürdün'e kısıtlama

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'un, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanma ihtimali nedeniyle Orta Doğu'daki uçuşlarında kısıtlamaya gittiği bildirildi.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
Orta Doğu'daki gerilim uçuşları durdurdu! Alman hava yolu firmasından İsrail ve Ürdün'e kısıtlama
ABONE OL

Lufthansa Group'tan AA muhabirine yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle bugünden 19 Ocak gün sonuna kadar İsrail'in Tel Aviv ve Ürdün'ün Amman kentlerine gündüz uçuşları gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu, mürettebatın yerinde geceleme yapmadan doğrudan geri uçacağı anlamına gelmektedir. Bazı uçuşlar da iptal edilebilir." denildi.

Lufthansa Group'un Orta Doğu'daki durumu yakından takip ettiği ve gelecek günlerde durumu değerlendirmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, Lufthansa Group'a bağlı tüm hava yollarının, bir sonraki duyuruya kadar İran ve Irak hava sahasını kullanmayacağı bildirildi.

Açıklamada, etkilenen yolcuların rezervasyonlarının otomatik olarak değiştirileceği ve kendileriyle iletişime geçileceği ifade edildi.

Lufthansa Group, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları bünyesinde bulunduruyor.

  • Lufthansa Group
  • Orta Doğu uçuşları
  • ABD İran gerilimi

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.