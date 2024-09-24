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Dünya

Orta Doğu'daki gerilimden derin endişe duyuyor: Türkiye yapıcı rol oynayabilir

Orta Doğu'da tırmanan gerilimden duyduğu derin endişeyi dile getiren Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, 'Türkiye'nin, bölgede istikrarın sağlanmasında yapıcı rol oynayabileceğini' söyledi.

AA24 Eylül 2024 Salı 11:12 - Güncelleme:
Orta Doğu'daki gerilimden derin endişe duyuyor: Türkiye yapıcı rol oynayabilir
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Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, Orta Doğu'da tırmanan gerilimde Türkiye'nin yapıcı bir rol oynayabileceğini belirtti.

Van Klaveren, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, Orta Doğu'daki duruma ilişkin AA muhabirine konuştu.

Ülkesinde çok sayıda Filistinlinin bulunduğuna dikkati çeken van Klaveren, İsrail-Gazze çatışmasını yakından takip ettiklerini belirtti.

Van Klaveren, Orta Doğu'da tırmanan gerilimden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, "Türkiye'nin, bölgede istikrarın sağlanmasında yapıcı rol oynayabileceğini" ifade etti.

Daha fazla kan dökülmesinin acilen önlenmesi gerektiğini vurgulayarak Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan van Klaveren, "Çok uzun zaman oldu. Çok fazla ölü ve çok fazla uluslararası insancıl hukuk ihlali var." dedi.

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