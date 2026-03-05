İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9911
  • EURO
    51,3661
  • ALTIN
    7268.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Orta Doğu'daki kriz Tayland'ı harekete geçirdi: Tahliye Türkiye üzerinden olacak
Dünya

Orta Doğu'daki kriz Tayland'ı harekete geçirdi: Tahliye Türkiye üzerinden olacak

Tayland hükümeti, İran'daki 100 binden fazla vatandaşının güvenliğini sağlamak için Türkiye üzerinden tahliye edeceğini duyurdu.

IHA5 Mart 2026 Perşembe 00:18 - Güncelleme:
Orta Doğu'daki kriz Tayland'ı harekete geçirdi: Tahliye Türkiye üzerinden olacak
ABONE OL

Tayland, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun hızla kötüleşmesi üzerine İran'daki vatandaşlarını tahliye edecek. Tayland'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından güvenlik şartlarının hızla ağırlaştığı belirtilerek, tahliye işlemlerinin Türkiye üzerinden gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tayland hükümeti ve Başbakan Anutin Charnvirakul'un durumu yakından takip ettiği aktarılırken, İran'daki Taylandlıların en kısa sürede tahliye edilmesi talimatının verildiği ifade edildi.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow yaptığı açıklamada, bölgede 100 binden fazla Taylandlı vatandaş bulunduğunu belirterek, hükümetin önceliğinin İran'daki tüm Tayland vatandaşlarını güvenli bölgelere ulaştırmak ve ardından ülkelerine geri getirmek olduğunu söyledi.

Bölgedeki büyükelçiliklerin ev sahibi ülkelerle koordinasyon halinde güvenli alanlar oluşturmak için çalıştığını kaydeden Sihasak, yüksek riskli bölgelerde bulunan vatandaşların daha güvenli noktalara taşınacağını ifade etti.

İsrail'de yaşayan yaklaşık 65 bin Tayland vatandaşının büyük bölümünün ise mevcut güvenlik önlemlerine güvendiği ve bulundukları yerde kalmayı tercih ettiği aktarıldı.

Sihasak, mevcut krizin 2024 yılındaki İsrail-İran geriliminden farklı olarak çok daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını belirterek, etkilenen bölgelerin İran ve İsrail'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Güney Kıbrıs'a kadar uzandığını, bu durumun güvenlik ve tahliye süreçlerini de zorlaştırdığını ifade etti.

Öte yandan Tayland Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tayland'ı askeri üs olarak kullanmasına imkân tanıyan bir Hint-Pasifik anlaşması imzalandığı yönündeki haberleri yalanladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.