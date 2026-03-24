24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
  Orta Doğu'daki mevcut çatışmada yapay zeka vurgusu: Merkezi bir rol oynadı
Dünya

Orta Doğu'daki mevcut çatışmada yapay zeka vurgusu: Merkezi bir rol oynadı

ABD'nin yanı sıra İsrail'e yapay zeka destekli gözetim teknolojileri üreten Palantir şirketinin teknoloji direktörü Shyam Sankar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın, yapay zekanın merkezi rol oynadığı ilk büyük çatışma olarak hatırlanacağını ifade etti.

AA24 Mart 2026 Salı 23:20 - Güncelleme:
Orta Doğu'daki mevcut çatışmada yapay zeka vurgusu: Merkezi bir rol oynadı
Bloomberg'e konuşan Sankar, Orta Doğu'daki mevcut çatışmada yapay zekanın konumunu değerlendirdi.

Yapay zekanın ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmada merkezi rol oynadığını belirten Sankar, bunun modern savaş tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağını kaydetti.

Palantir'in müşterileri arasında, İsrail Savunma Kuvvetleri, ABD Savunma Bakanlığı, düzinelerce büyük şirket ve ülkeler bulunuyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırıma devam etmesine rağmen Palantir'in Ocak 2024'ten bu yana İsrail ordusuyla yakın işbirliği içinde çalıştığı ve Tel Aviv'deki ofisinin son 2 yılda hızla büyüdüğü biliniyor.

