Orta Doğu'daki mevcut çatışmada yapay zeka vurgusu: Merkezi bir rol oynadı

Bloomberg'e konuşan Sankar, Orta Doğu'daki mevcut çatışmada yapay zekanın konumunu değerlendirdi.

Yapay zekanın ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmada merkezi rol oynadığını belirten Sankar, bunun modern savaş tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağını kaydetti.

Palantir'in müşterileri arasında, İsrail Savunma Kuvvetleri, ABD Savunma Bakanlığı, düzinelerce büyük şirket ve ülkeler bulunuyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırıma devam etmesine rağmen Palantir'in Ocak 2024'ten bu yana İsrail ordusuyla yakın işbirliği içinde çalıştığı ve Tel Aviv'deki ofisinin son 2 yılda hızla büyüdüğü biliniyor.