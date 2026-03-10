Katil İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

TRUMP'TAN "İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATIRSA ABD 20 KAT DAHA SERT KARŞILIK VERECEK" TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vereceğini belirtti.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin "kolayca yok edilebilecek hedefleri" vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu.

Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta CBS News'e, "Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini duyurmuştu.

ABD/İsrail-İran arasındaki savaşta dakika dakika yaşananlar:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefon görüşmesinde, "İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrası İran'ın düzenlediği saldırıları" ele aldı.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından çevrim içi ortamlarda Müslüman karşıtı (İslamofobi) içeriklerin arttığı belirlendi.

ABD'de Demokrat senatörler, ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokula düzenlediği saldırıyla ilgili ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) "net cevaplar" verilmesini ve "tarafsız" soruşturma yürütülmesini talep etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hava savunma sistemleriyle karşılık verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 1 balistik füze saldırısı ile 4 insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini açıkladı.

Irak'ta kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanıtan grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerine son bir günde 37 saldırı düzenlediğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran rejiminin saklamaya çalıştığı füze rampalarının vurulduğunu duyurarak saldırıların görüntülerini yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden yirmi kat daha sert bir şekilde vurulacaktır" açıklamasında bulundu.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesine 3 bin 95 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi.

İran medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hürmüz Boğazı'ndan bazı gemilerin geçiş yaptığı"na yönelik açıklamasının ardından boğazdan geçiş yapamayan ve beklemede olduğu öne sürülen gemilerin görüntülerini paylaştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Irak'ın Erbil kentinde bir kez daha patlama sesi duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar devam ederken enerji ve petrol akışının dünyaya ulaşmasına odaklandıklarını ifade ederek, "Hürmüz Boğazı güvende kalacak" dedi.

03.25 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları sonrası "Amerikalılar ile tekrar müzakere meselesinin masada olacağını düşünmediğini" bildirdi.

02.57 İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın gücü sona erdi" ifadelerine tepki gösterdi.

02.55 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda bir balistik füze ve el-Harc bölgesinde iki insansız hava aracının (İHA) imha edilerek saldırı girişimlerinin engellendiğini duyurdu.

02.40 İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, son bir hafta içinde Lübnan'dan İsrail'e yönelik saldırıların, İran tarafından yapılanlardan daha fazla olduğunu iddia etti.

02.32 ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da tırmanan gerilim sonrasında yükselen enerji fiyatlarına ilişkin, "Fiyatları düşürmek için petrol ile ilgili bazı yaptırımları da kaldırıyoruz." dedi.

02.21 İsrail ordusu, İran rejimine ait askeri karargahlara, mühimmat üretim tesislerine ve askeri altyapılara eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

02.03 İspanya hükümeti, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi olayını "şiddetle ve kararlılıkla" kınadı.

01.54 Bahreyn, İran'ın, başkent Manama'ya düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

01.29 Bahreyn: İran'ın başkent Manama'da bir binaya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

01.20 ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını "yok ettiklerini" savunarak, "savaşın çok yakında sona ereceğini" belirtti

01.19 İsrail ordusunun, İran'dan yeni misilleme saldırısının tespit edildiğini duyurmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

00.54 İran Devrim Muhafızları Ordusu, topraklarından İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap veya Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceklerini duyurdu.

00.46 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la çatışmanın "kısa süreli" olacağını vurgularken, "Bunun kısa süreli bir gezi olacağını göreceksiniz. Bu iş çok çabuk bitecek." dedi.

00.39 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde, İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadıklarını, bilakis kardeş ülkeleri hedef almanın hiç kimsenin faydasına olmadığını ve bunların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

00.37 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD, İsrail ve İran'ın saldırılarını kınayarak, ülkesinin çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

00.34 İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

00.19 ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamaları sonrası Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 86,62 dolara indi.

00.14 CNN tarafından incelenen uydu ve görüntü kayıtlarına göre, ABD ve İsrail'in İran'daki saldırıları, hedeflere yakın hastanelere, okullara ve spor salonlarına zarar verdi ve sivillerin güvenliğini tehlikeye attı.

- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.