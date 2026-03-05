Orta Doğu'daki savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e 4. misilleme saldırısı

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD/İsrail-İran savaşı 6. gününde...

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misilleme saldırılarının düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi.

Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği vurgulanan açıklamada, alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, İran'dan İsrail'e doğru gece saatlerinde 4. füze misilleme saldırısının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.

İsrail basınında çıkan haberlerde de İran'dan düzenlenen saldırıların ülkenin orta kesimini hedef aldığı ve Kudüs'te uyarı alarmlarının çaldığı kaydedildi.

Hava savunma sistemlerinin müdahalesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hizbullah ve İran bugün ilk kez eş zamanlı misilleme saldırısı düzenlemişti.

İşte ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalarda dakika dakika yaşananlar:

İran ve İsrail arasında geçen yıl haziran ayında 12 gün süren savaşa oranla, Tahran yönetiminin bu dönemki saldırılarında, İsrail topraklarına daha az füze düştüğü iddia ediliyor.

BAE: Hava sahasında 7 balistik füze ve 131 İHA'ya müdahale edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, İran Devrim Muhafızları'nın faaliyetlerini yasakladı, vatandaşlarına vize getirdi.

Irak'ın Basra kentindeki Hor el-Zubair Limanı'nda ABD şirketine ait bir petrol tankerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında başkent Tahran'da 2 okulun hasar gördüğü bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemleri bugün ülkeye gönderilen 7 balistik füze ile 131 insansız hava aracı (İHA) tespit etti. Füzelerden 6'sı, İHA'lardan ise 125'i engellendi. Bir balistik füze ile 6 İHA ise ülke topraklarına düştü" denildi.

İsrail ordusu, İran'ın yeni füze misillemesinde bulunduğunu açıkladı.

Çin, Körfez ülkeleri ile İran arasında arabuluculuk yapacak.

Bahreyn: İran'dan atılan 75 füze ile 123 iHA etkisiz hale getirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında 1 ton ağır başlıklı "Hürrem 4" füzeleri kullanıldığını açıkladı.

İsrail hava savunma sistemleri, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde İran'a ait insansız hava araçlarını (İHA) düşürüldü.

İran'da İsrail ve ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 230'a yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), hava savunma sistemleri tarafından engellenen insansız hava aracının (İHA) parçaları 6 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'daki savaş ve bölge ülkelerine saldırılara ilişkin olarak, "Çatışmanın genişlemesini kesinlikle önlemek istiyoruz" dedi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda'nın önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni korumak için deniz unsurları göndereceğini söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran'a saldırıları desteklemek üzere Savunma Bakanlığından (Pentagon) daha fazla istihbarat subayı istediği bildirildi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığının, ABD-İsrail'in İran'a saldırdığı ve İran'ın misilleme yaptığı Orta Doğu'da ABD'ye Fransız üslerini "geçici olarak" kullanma izni verdiği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmayacağını ve ülkede rejim değişikliğini amaçlayan somut eylemleri desteklemeyeceğini bildirdi.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde, bir okulun hedef alınarak çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği bombardımanın, 40 dakika arayla iki kez yapıldığı bildirildi.

Litvanya Silahlı Kuvvetleri Komutanı Raimundas Vaiksnoras, ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla ABD askeri uçaklarının Litvanya topraklarını kullanmasına izin verebileceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "güç yoluyla barış" teorisinin Minab'daki okul saldırısında hayatını kaybeden 153 öğrenci ile birlikte "kana bulandığını" söyleyen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, "Sayın Trump İran'da özgürlük adına bestelediğiniz marş bu muydu?" ifadesini kullandı

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri destek sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'e "Cristobal Colon (Kristof Kolomb)" fırkateynini gönderme kararı aldı.

Polonya'nın Orta Doğu'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmek için Umman'a iki askeri uçak gönderdiği belirtildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın bölge ülkelerini de hedef alan misillemeleriyle devam eden Orta Doğu'daki krizin tırmanma riski taşıdığını belirterek, ABD'den İtalya'daki üsleri kullanılmasına dair bir talep gelmediğini bununla beraber İtalya olarak "savaş"a girmek istemediklerini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail tarafından yoğun şekilde bombalanırken, kentteki yıkım giderek artıyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'in saldırılarının ardından Orta Doğu'da yükselen gerilim sebebiyle İran'a seyahat yasağı uygulandığını duyurdu.

Irak'ta Ketaib Hizbullah, komutanının ABD'nin hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Avustralya, vatandaşlarının tahliyesi için Orta Doğu'ya "askeri unsurlarını" konuşlandırdı.

Katar'ın başkenti Doha'da hava savunma sistemleri devreye girerken ve şiddetli patlamalar meydana geldi

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

Azerbaycan basını: Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.

İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 105 sivil mekan vuruldu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi İtalya da Körfez ülkelerine yardım göndermeyi planlıyor" ifadelerini kullanarak, Körfez ülkelerine hava savunma yardımı göndermeyi planladıklarını belirtti.

Avrupa Parlamentosu Sol Grup milletvekili ve Filistin ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Lynn Boylan, Zorbalık yapanlarla" müzakere edilemeyeceğinin altını çizerek, "(İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu, İsrail'in Orta Doğu'daki daha geniş ajandası doğrultusunda azami kazanım elde etmek için ABD'deki mevcut başkanlığı istismar ediyor ve Donald Trump da buna eşlik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de Trump'a suikast planlamakla suçlanan sanık, emri İran'dan aldığını iddia etti.

Katar'ın, ABD-İsrail'in İran'a karşı saldırılarının ardından kapatılan hava sahasını, mahsur kalan yolcuların tahliyesi için sınırlı sayıda uçuşa açacağı belirtildi.

İsrail ordusunun İran'a yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'da patlamalar meydana geldi

İsrail'de hava sahasının kademeli olarak yeniden açılmasıyla birlikte Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

İran basını, başkent Tahran'da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini, patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Katar İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçecekleri iddia edilen muhalif Kürt gruplara durumu fırsat görüp harekete geçmemeleri uyarısında bulundu ve onlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Kuveyt açıklarındaki bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği açıklandı.

04.16 Soykırımcı İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misilleme saldırılarının başlatıldığını bildirdi.

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldığını duyurdu.

İran basını, Irak'taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçtiği iddialarını yalanladı.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti.

02.41 Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda 3 seyir füzesine müdahale edildiğini duyurdu.

02.26 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a 2 hafta içinde saldırmamaları halinde Tahran rejiminin nükleer silahlara sahip olabileceğini öne sürerek, "Çılgın kişilerin elinde nükleer silahlar olduğunda kötü şeyler yaşanır" dedi.

02.26 Irak'ın Süleymaniye kentindeki İranlı Kürt muhalif grupların yaşadığı Zırgıvez köyünde şiddetli patlamaların olduğu bildirildi.

02.26 Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde, Irak hükümetinin, sınırlarından İran'a yönelik herhangi bir tehdide hiçbir şekilde izin vermeyeceğini belirtti.

01.27 İran'a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin İsrail'e misillemeleri devam ederken İsrail, ekonomik durumun kötüleşmesi endişesiyle kısıtlamalarda gevşemeye gitti.

01.12 İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Irak'taki KYB lideri Talabani'yle görüşerek, sınırdaki bazı terör gruplarının Tahran yönetimine karşı hareketliliği konusunda uyardı

01.12 ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddia edildi.

01.02 Hollanda hükümetinin, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarına karşı hava savunma ve komuta firkateynı Zr.Ms. Evertsen'i Doğu Akdeniz'e gönderdiği bildirildi.

01.01 İsrail medyası, terör örgütü PJAK'ın da aralarında olduğu grupların İran-Irak sınırında İran güçlerine karşı silahlı faaliyete geçtiğini öne sürdü.

01.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, hipersonik füzeler ve Kamikaze İHA'larıyla İsrail'de Savunma Bakanlığı binası ile Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki stratejik noktaları hedef aldıklarını, 7'den fazla gelişmiş radarın imha edildiğini açıkladı.

00.41 ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Kuveyt, tüm gıda ürünlerinin ihracatına yasak getirildiğini bildirdi.

00.39 İngiltere Savunma Bakanlığı, 2 Mart'ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) İngiliz üssü Akrotiri'yi vuran dronun İran'dan kalkmadığını açıkladı.

00.24 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ilk saldırıyı gerçekleştirmelerini, "Eğer biz ilk adımı atmasaydık, onlar İsrail'e aynı şeyi yapacaklardı ve mümkün olsaydı bize de aynı şeyi yaparlardı." sözleriyle savundu.

00.21 İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 926'ya yükseldiğini duyurdu.

00.12 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Lübnan'ın toprak bütünlüğünü korumaya ve bu ülkeye kara harekatından kaçınmaya çağırdığını bildirdi.

00.00 Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların parçası olmadığını belirtti.

- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.