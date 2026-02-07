İSTANBUL 15°C / 8°C
Dünya

Ortadoğu gündemi ABD'de görüşülecek: Trump ve Netanyahu'dan İran zirvesi

Soykırımcı Netanyahu, Trump ile İran'ı görüşmek için bu hafta ABD'ye gidecek. İkilinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı bildirildi.

7 Şubat 2026 Cumartesi 21:38
Ortadoğu gündemi ABD'de görüşülecek: Trump ve Netanyahu'dan İran zirvesi
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunu ele almak üzere ABD'ye gideceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 11 Şubat Çarşamba günü Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret ederek Trump ile görüşeceği belirtilen açıklamada, ikilinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı aktarıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun müzakerelerin "İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı" ifade edildi.

