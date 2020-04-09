09 Nisan 2020 Perşembe 17:14 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 17:14

DSÖ Ortadoğu Bölge Müdürü Dr. Ahmed el-Munziri, “Sağlık sistemi zayıf olması nedeniyle en çok tehlike altında olan bazı ülkelerde yeni vakalar tespit edildi” dedi. WHO’nun Ortadoğu Bölge Temsilciliği, Ortadoğu ülkelerinin yanısıra Pakistan, Afganistan, Somali ve Cibuti’yi de kapsıyor.

Munziri tarafından yapılan açıklamada, “Daha güçlü sağlık sistemlerine sahip ülkelerde bile enfekte vaka ve ölüm sayısında endişe verici bir artışa tanık olduk” dedi.

On binlerce kişinin enfekte olduğu İran bu kapsamın dışında tutulduğunda Ortadoğu’da tespit edilen vaka sayısı Asya, Avrupa ve ABD’ye oranla daha az.

Ancak sağlık yetkilileri gerçek vaka sayılarının tespit edilenin çok daha üstünde olmasından endişe ediyor. Hükümet ve sağlık sistemleri zayıf olan birçok ülkenin içerisindeki çatışmalar nedeniyle krizin kontrol altına alınmasının zorlaşması kaygıya neden oluyor.

Munziri yaptığı açıklamada, “Durumun ciddiyetini yeterince vurgulayamıyorum. Vaka sayısındaki artış, geçişin yerel ve topluluk düzeyinde hızlı bir şekilde artığını gösteriyor. Hala açık bir penceremiz var. Ancak bu pencere günden güne daralıyor” şeklinde konuştu.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada 26 Mart’ta 32 bin 422 olan bölgedeki toplam vaka sayısının 58 bin 168’e yükseldiği belirtildi.

Çatışmalardan en çok etkilenen ülkelerden biri de Yemen. Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınını izleme ve kontrol altına alma kapasitesini arttırmaya yardımcı olmak için 26.9 milyon dolarlık acil yardım tahsis edileceği belirtildi.

Şark'ul Avsat'ın haberine göre Şu ana kadar Yemen’de herhangi bir vaka tespit edilmedi. Fakat risk altındaki ülkelerden biri olarak görülüyor. Çünkü beş yıldır devam eden savaş sağlık sistemini çökertti

Yemen zaten kolera, difteri, dang humması gibi bulaşıcı hastalıklardan muzdarip durumda. Ayrıca savaş nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda insan bulunuyor.

28 milyonluk toplam nüfusun yaklaşık 24 milyonu insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Ülkenin yüzde 18'inde doktor yok ve çoğu sağlık çalışanı en az iki yıldır maaş alamıyor. Dünya Bankası’nın açıklamasına göre ülkede yalnızca 600 Kovid-19 tanı kiti bulunuyor.