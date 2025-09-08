İSTANBUL 27°C / 18°C
Dünya

Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor! İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Hermel bölgesi ile Baalbek kentine bağlı Lebve beldesi çevresine 8 hava saldırısı düzenledi.

AA8 Eylül 2025 Pazartesi 15:54 - Güncelleme:
Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor! İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırısı
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Hermel bölgesinin çevresine 7 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Baalbek kentine bağlı Lebve beldesi çevresine de hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü kampları ve silah depolarına saldırı düzenlediğini iddia etti.

Kampların İsrail'e saldırı planlamak ve hazırlık yapmak için kullanıldığını ileri süren Adraee, saldırılara devam edecekleri tehdidinde bulundu.

