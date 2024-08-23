İran ve İsrail arasında gerilim her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Heniyye suikastı sonrası İsrail'e saldırı planlayan İran'da bekleyiş sürerken Pentagon, Perşembe günü yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun İran'ın İsrail'e karşı vereceği misilleme sözünü beklediği bir dönemde, ek ABD askeri varlıklarının İran'a yakın bölgelere ulaştığını açıkladı.



Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, "Bölgeye, İran'ın zihnine yerleşmiş ve onların nasıl ve ne şekilde karşılık vereceklerine dair hesaplamalarını etkileyecek yetenekler taşıdık" dedi.

Singh, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, "Böyle bir şeyin olmasını istemiyoruz, ancak orada iki uçak gemisi saldırı grubumuz var, her birinde dört muhrip var" dedi.

ABD'nin güçlendirilmiş askeri varlığının "çok güçlü" bir caydırıcılık mesajı gönderdiğini ifade eden Singh, aynı zamanda Washington'ın İsrail'e saldırı durumunda Tel Aviv'in yanında yer alacağını söyledi.

ABD ordusu, İran ve Hizbullah'ın Beyrut ve Tahran'daki iki suikastın ardından İsrail'e misilleme yapma sözü vermesinin ardından son haftalarda askeri varlığını güçlendirmek için harekete geçti.

Perşembe gecesi itibarıyla, son istihbarat değerlendirmelerine aşina olan ABD yetkilileri, Washington'ın İran ve Hizbullah'tan bir misilleme beklediğini söyledi. Ortak bir yanıt için koordine olup olmayacakları veya her birinin kendi operasyonunu yürütüp yürütmeyeceği belirsizliğini korurken bir ABD'li yetkili Al Arabiya English'e, "İranlılar kararı verdikten sonra 12-24 saat içinde bir saldırı düzenleyebilirler" dedi.

Ayrıca Hizbullah'ın, Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesine açık bir yanıt olarak tanımlanacak bir şekilde İsrail'in kalbine saldıracağı beklentisi de var. Washington Post, ABD yetkililerine atıfta bulunarak, İran destekli grubun Tel Aviv'e füze saldırısı düzenleme planından vazgeçtiğini söyledi.

"İŞLER KÖTÜYE GİDEBİLİR"

İsmini açıklamayan ABD'li yetkili, İranlılar ve Hizbullah'ın tam olarak ne yapacağı konusunda resmin hala belirsiz olduğunu söylerken, bölgedeki ABD askeri varlığının bir süre yerinde kalacağının beklendiğini ifade etti.

Bir diğer ABD'li yetkili ise başka bir yere yeniden konuşlanma planlarının Gazze'de ateşkese bağlı olduğunu söyledi. Yetkili, "İranlılar İsrail'e saldırıda belirli kırmızı çizgileri aşarsa işler hızla kötüye gidebilir ve Arap Körfezi'ne bir uçak gemisi gönderme yeteneğine sahip olabiliriz" dedi

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