Rus haber ajansı RIA, Hamas Hareketi ve El Fetih temsilcilerinin bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceğini aktardı.

ORTAK "FİLİSTİN HÜKÜMETİ"NİN KURULMASINA YÖNELİK GÖRÜŞME

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal da Filistinli grupların toplantı için Moskova'ya geleceğini doğruladı.

İki Filistinli grubun, ortak "Filistin hükümeti" kurulmasını ve Gazze'nin yeniden inşasını ele alacağı aktarıldı.

PUTİN GÖRÜŞMEYE KATILMAYACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'ya gelecek Hamas ve El Fetih temsilcileriyle görüşmeyi planlamadığını belirtti.

FİLİSTİN İDARESİNDE SON DURUM



Hamas, 2007'den bu yana 16 yıldır Gazze Şeridi'ni yönetiyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başında olduğu ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü yöneten Filistin Yönetimi ise El Fetih'in elinde bulunuyor.