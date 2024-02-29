İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2302
  • EURO
    33,9368
  • ALTIN
    2042.92
  • BIST100
    9062.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ortak “Filistin hükümeti” için görüşülecek… Hamas-El Fetih arasında kritik hamle!
Dünya

Ortak “Filistin hükümeti” için görüşülecek… Hamas-El Fetih arasında kritik hamle!

Filistinli Hamas ve El Fetih grupları, ortak “Filistin hükümeti” kurulmasını görüşmek üzere bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmayacak.

29 Şubat 2024 Perşembe 01:22 - Güncelleme:
Ortak “Filistin hükümeti” için görüşülecek… Hamas-El Fetih arasında kritik hamle!
ABONE OL

Rus haber ajansı RIA, Hamas Hareketi ve El Fetih temsilcilerinin bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceğini aktardı.

ORTAK "FİLİSTİN HÜKÜMETİ"NİN KURULMASINA YÖNELİK GÖRÜŞME

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal da Filistinli grupların toplantı için Moskova'ya geleceğini doğruladı.

İki Filistinli grubun, ortak "Filistin hükümeti" kurulmasını ve Gazze'nin yeniden inşasını ele alacağı aktarıldı.

PUTİN GÖRÜŞMEYE KATILMAYACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'ya gelecek Hamas ve El Fetih temsilcileriyle görüşmeyi planlamadığını belirtti.

FİLİSTİN İDARESİNDE SON DURUM

Hamas, 2007'den bu yana 16 yıldır Gazze Şeridi'ni yönetiyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başında olduğu ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü yöneten Filistin Yönetimi ise El Fetih'in elinde bulunuyor.

  • hamas
  • el fetih
  • filistin hükümeti
  • moskova

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.