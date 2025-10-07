İSTANBUL 19°C / 14°C
Ortak mektup yazdılar! Trump yönetimine ''Sumud'' baskısı

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, işgalci İsrail'in alıkoyduğu Amerikalı aktivistlerin serbest bırakılması için Başkan Donald Trump'tan adım atmasını istedi.

7 Ekim 2025 Salı 09:48
Ortak mektup yazdılar! Trump yönetimine ''Sumud'' baskısı
ABD Temsilciler Meclisinin bir grup üyesi, yazdıkları ortak mektupta, Başkan Donald Trump yönetimine, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırının ardından yaşa dışı alıkonulan ABD'li aktivistlerin serbest bırakılması için baskı yapması çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Ro Khanna, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya hitaben yazılan ve 25 Kongre üyesi tarafından imzalanan mektubu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Mektupta, aralarında eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de bulunduğu isimler, 21 ABD vatandaşının İsrail'de yaşa dışı alıkonulduğuna dikkati çekerek, Trump yönetimine, aktivistlerin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi üyeleri, "ABD vatandaşlarının serbest bırakılması, adil ve güvenli şekilde muamele görmeleri için elinizden gelen her şeyi derhal yapmanızı talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mektupta, İsrail'de yasa dışı alıkonulan ABD vatandaşlarının ülkelerine dönebilmeleri için özel uçak tahsis edilmesi gibi gerekli adımların derhal atılması çağrısında bulunuldu.

- KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.


