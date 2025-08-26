Ortak tatbikat krize neden oldu: Ağır bir bedel ödeyecekler

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin bölgede sürdürdüğü ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın ABD'nin Kore Yarımadası'nı işgal niyetini ortaya koyduğu savunularak, "ABD ve Güney Kore, bahsi geçen askeri tatbikatı sürdürmeleri halinde hoş olmayan durumlarla karşılaşacaklarını ve ağır bir bedel ödeyeceklerini unutmamalıdır" uyarısında bulunuldu.

Kuzey Kore yönetiminden ABD ve Güney Kore'nin bölgede sürdürdüğü ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na bir tepki daha geldi. Kuzey Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı Kim Yong Bok tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore'de konuşlu ABD kuvvetlerinin yürütülen tatbikatı "savunma amaçlı" olarak nitelediği hatırlatılarak, "Siyaha beyaz demeye alışmış olan ABD, bir kez daha yüzsüzlüğünü ortaya koyarak dünya kamuoyunu hayrete düşürmüştür. Güney Kore ABD Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 24 Ağustos'ta yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatın rutin ve savunma amaçlı bir tatbikat olduğu, saldırıya hazırlanmak için değil, caydırıcılığı güçlendirmek için yapıldığı yönünde gülünç ifadeler kullanılmıştır" denildi.

"GELİŞMELER TATBİKATIN GERÇEK AMACINI ORTAYA KOYUYOR"

Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın "savunma amaçlı" olmadığının herkes tarafından bilindiği iddia edilen açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 10'dan fazla F-35 hayalet savaş uçağı, tatbikata katılmak üzere 25 Ağustos'ta Güney Kore'deki ABD askeri üslerine gelmiştir. Japonya'da konuşlu olan ve Kore Yarımadası'nda bir kriz çıkması durumunda öncelikle Güney Kore'ye gönderilmesi öngörülen F-35 savaş uçakları, Kunsan'daki ABD üssüne iner inmez yoğun eğitimlere başlamıştır. Bu gerçekler Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın amacını açıkça ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"PROVOKATİF BİR GERÇEK SAVAŞ HAZIRLIĞI"

Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın "provokatif bir gerçek savaş hazırlığı" olduğu iddia edilen açıklamada, "Nükleer tesislere yönelik önleyici saldırı gibi hamlelerin ardından topraklarımıza yönelik saldırının genişletilmesini öngören bu ortak harekat provası, Kuzey Kore'yi işgal etme iradesinin en somut göstergesidir" ifadelerine yer verildi. Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı'nın da katılımıyla "çok uluslu bir askeri tatbikata dönüştüğü" kaydedilerek, "ABD tarafı, bu tatbikatın savunma amaçlı olduğunu iddia etse de, Ulchi Özgürlük Kalkanı, eğitimlerin sayısı ve süresi bakımından hem Asya-Pasifik bölgesinin hem de dünyanın en büyük, en uzun ve en kötü savaş tatbikatı haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI KOYMAYA HAZIRIZ"

ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştirdiği ortak tatbikatlarda Kuzey Kore'ye yönelik önleyici nükleer saldırı eğitimlerinin uzun zamandır gelenek haline geldiği belirtilerek, "Bu, nükleer silahlarla insanlığı tehdit eden asıl suçlunun ve barışı bozan başlıca failin kim olduğunu daha açık göstermektedir" denildi.

Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın ABD'nin Kore Yarımadası'nı işgal niyetini ortaya koyduğu savunularak, "Egemen bir devletin çıkarlarını ve bölgesel güvenlik ortamını tehlikeye atarak kelime oyunlarıyla gerçeği çarpıtan savaş havarisinin tipik 'Yankee' tarzı kibri ve arsızlığı asla işe yaramayacaktır. Gelişmeleri dikkatle izliyoruz ve her türlü tehdide karşı koymaya hazırız" uyarısında bulunuldu.

"HOŞ OLMAYAN DURUMLARLA KARŞILAŞACAKLAR"

Washington-Seul ittifikana her yıl rutin olarak gerçekleştirilen Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nı durdurma çağrısı yapılan açıklamada, "ABD ve Güney Kore, bahsi geçen askeri tatbikatı sürdürmeleri halinde hoş olmayan durumlarla karşılaşacaklarını ve ağır bir bedel ödeyeceklerini unutmamalıdır" denildi.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kuzey Kore yönetiminin son açıklamasının ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği zirvenin hemen ardından gelmesi "Pyongyang'dan Washington-Seul ittifakına gözdağı" olarak yorumlandı. Trump, zirve öncesinde yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yeniden görüşme niyetini yineleyerek, "Pek çok insanla görüşüyorum. Yani, bunu söylemek zor ama bu yıl onunla görüşmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.