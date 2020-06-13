star.com.tr 13 Haziran 2020 Cumartesi 13:25 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 13:30

Los Angeles'ta mahalle sakinleri ve bir süredir sokaklarda olan protestocular, 24 yaşındaki siyahi Robert Fuller'ı bir ağaça asılı halde buldu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, ilk bulguların intiharı işaret ettiğini söylerken, protestocular bir nefret suçundan şüpheleniyor.

Fuller, bu haftanın başlarında, Palmdale'deki belediye binasının yakınında boynuna bağlanmış bir iple bir ağaçta sarkarken bulundu. Yetkililer henüz resmi bir ölüm nedeni yayınlamasa da, yerel basına konuşan polislerden biri, bir cinayet izi olmadığını söyledi.

Palmdale Şerif İstasyonundan Brandon Dean, 'Olay yerinden kurtardığımız her şeyin ilk incelemesinden sonra, şu anda tüm işaretler bizi bunun bir intihar olduğuna inandırmaya yönlendiriyor. Çok fazla ayrıntıya girmeden, herhangi bir kavga veya mücadele belirtisi görünmüyor diyebilirim.' dedi.

Los Angeles County Şerif departmanı da benzer şekilde Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Fuller'ın trajik biçimde intihar ettiğini söyledi .

PROTESTOLAR

25 Mayıs'ta ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd, gözaltına alınırken bir polisin uzun süre diziyle ensesine basması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Floyd'un öldürülmesi, Minnesota başlayıp neredeyse tüm ülkeyi kasıp kavuran şiddetli protestolara neden oldu. Göstericilerin başta düzenledikleri ve polislerin tutuklanmasını talep ettikleri barışçıl protestolar yerini, yağma, kundaklama ve polise saldırma gibi eylemlere bıraktı.

ABD ile de sınırlı kaymayan protestolar, siyahilerin yaşadığı birçok Avrupa ülkesinde de gerçekleşiyor.

star.com.tr

