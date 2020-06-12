Ortalığı karıştıran sözler: Yahudiler insanları bombalayıp tecavüz etti, Hitler masum

star.com.tr 12 Haziran 2020 Cuma 15:54 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 15:54

Güney Afrika'da toplumun yakından tandığı bir isim olan Simone Abigail Kriel, Yahudilerle ilgili paylaşımı nedeniyle, ülkedeki Yahudilerin hedefinde.



News24'te yer alan habere göre, sosyal medya fenomeni ve PSN Lifestyle'ın eski marka temsilcisi olan Kriel, Yahudileri tarihi manipüle etmek ve çeşitli zulümler yapmakla suçladı, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in masum olduğunu ileri sürdü.

Kriel açıklamasında, 'Lanet olası Yahudiler çok açgözlü. Yalanlarla ve aldatmacalarla ülkelere ve uluslara karşı savaş açıyorlar. Almanya'da insanları bombalayan, tecavüz eden ve yakan Yahudilerdi. Hitler masum. Tarihimiz Yahudi taraftarlığıyla çarpıtılmış.' dedi.

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Güney Afrika Yahudi Temsilciler Meclisi (SAJBD) tarafından kendisine yöneltilen suçlamalar ve iddiaya göre halktan gelen şikayetlerin arından, Kriel'in Instagram hesabı artık yok. Ayrıca, Fitness dergisinin web sitesindeki sayfası da kapatıldı. PSN Lifestyle ile olan anlaşmasının da sona erdiği iddia edildi.

SAJBD Ulusal Başkan Yardımcısı Karen Milner, Kriel'in sözleri ile ilgili, lomplo teorilerinin malzemesi olduklarını ve çoğu zaman Yahudilerin günah keçisi haline geldiklerini iddia ederek, Kriel'in söylemini tehlikeli olarak nitelendirdi.

Milner, "Bence çoğu Yahudi 90 yıl önce neler olduğunu ve II. Dünya Savaşı ve Holokost'tan kimin sorumlu olduğunu biliyor. Ve bunun hakkında konuşmamızı istemediklerini biliyorum." dedi.

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