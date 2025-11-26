İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4599
  • EURO
    49,1463
  • ALTIN
    5670.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ortalık cehenneme döndü! Gökdelenler bir bir yandı
Dünya

Ortalık cehenneme döndü! Gökdelenler bir bir yandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Tai Po bölgesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Mahsur kalan 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 13:22 - Güncelleme:
Ortalık cehenneme döndü! Gökdelenler bir bir yandı
ABONE OL

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde bulunan bir sitede çıkan yangında mahsur kalan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Tai Po'da 8 apartmanın olduğu bir sitede yangın çıktı.

Yangın, 1900'dan fazla dairenin olduğu sitede, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayıldı.

Emniyet yetkilileri, yangının başladığı binada mahsur kalanlar olduğuna dair ihbarlar aldıklarını açıkladı.

Yetkililer yangında, 1'i itfaiyeci 4 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangından dolayı çevre yolların ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin, dış cephesi bambu iskelesiyle kaplı olan ve alevler içinde kalan dairelere müdahale ettiği görüldü.

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, bu yangının şiddeti 1'inciden 4'üncü seviyeye yükseltildi.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.