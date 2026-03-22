Ortaya çıkan tablo İsrail'i telaşlandırdı: Dengeler Türkiye lehine değişti

İsrail basınında yer alan analizlerde, Türkiye'nin bölgedeki artan etkisi ve Ankara-Washington hattındaki ilişkiler dikkat çekti. Hükümete yakınlığıyla bilinen Amit Segal, Türkiye'nin son dönemde üstlendiği rolün İsrail'de dengeleri sarstığını yazdı.

Israel Hayom ve Ma'ariv gazetelerinde yayımlanan değerlendirmelerde, Ankara'nın özellikle İran meselesindeki diplomatik hamleleri öne çıkarıldı.

"TÜRKİYE OYUN KURUCU KONUMA YÜKSELDİ"

Israel Hayom'daki analizinde Segal, Türkiye'nin "oyun kurucu" konuma yükseldiğini belirterek, Başkan Erdoğan ile Donald Trump arasındaki yakın ilişkinin İsrail'i zor durumda bıraktığını ifade etti.

Segal, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve Ankara-Washington hattındaki iş birliğinin, İsrail'in bölgesel hesaplarını ciddi biçimde etkilediğini vurguladı.

TEL AVİV'DE TÜRKİYE ENDİŞESİ

Segal ayrıca, Trump'ın Erdoğan'a verdiği önemin, Benjamin Netanyahu ile kurduğu ilişkiden daha ileri seviyede olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump

Yazıda, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve ABD ile geliştirdiği stratejik bağ sayesinde bölgedeki dengelerin Ankara lehine değiştiği değerlendirmesi yer aldı. ABD'nin ateşkes sürecinde Türkiye'nin doğudaki üslerini kullanma ihtimalinin de Tel Aviv yönetiminde ciddi endişe yarattığı ifade edildi.

"YETERSİZ KALDIK"

Ma'ariv gazetesi ise analizinde Türkiye'nin yükselen etkisine dikkat çekerek, İsrail'in bu tablo karşısında yetersiz kaldığını yazdı.

Gazete, İran'ın zayıflamasıyla birlikte İsrail'in karşısına bu kez daha güçlü bir rakip olarak Türkiye'nin çıktığını belirtti.

"ANKARA NÜFUZUNU ARTIRDI"

Haberde, Türkiye'nin son yıllarda izlediği stratejik ve sabırlı politikanın sonuç verdiği, Ankara'nın İran'ın bölgedeki etkisini geriletirken kendi nüfuzunu artırdığı yorumu yapıldı.

İsrail'in ise askeri gücü ve ABD desteğine rağmen, Türkiye'nin demografik, kültürel ve askeri kapasitesi karşısında bölgesel üstünlük hedefinin zorlaştığı ifade edildi.