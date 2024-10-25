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Dünya

Oruç Reis gemisi ülkeye umut oldu: Türkiye, bizi dünyanın gündemine taşıdı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'ye gelişini ülkesi için 'tarihi' olarak nitelendirdi. Mahmud ayrıca, Türkiye'nin Somali'yi dünyanın gündemine taşıdığını belirterek, 'Tüm dünya 'Biz sizinle ne yapabiliriz?' diye soruyor' açıklamasında bulundu.

AA25 Ekim 2024 Cuma 22:24 - Güncelleme:
Oruç Reis gemisi ülkeye umut oldu: Türkiye, bizi dünyanın gündemine taşıdı
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Somali açıklarında sismik çalışmalar yapacak Oruç Reis gemisini karşılama töreninde konuşan Mahmud, Somali'nin yeni bir döneme başladığını söyledi.

Mahmud, Türkiye'nin Somali'yi dünyanın gündemine taşıdığını belirterek, "Tüm dünya 'Biz sizinle ne yapabiliriz?' diye soruyor. 'Burada fırsatlar varmış.' diyorlar. Dünya, Somali ile ilişkilerini yeniden gözden geçiriyor." dedi.

"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN"

Somali halkına bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Mahmud, "Bugün tarihi bir gün. İyi bir fırsata sahip olduğumuzun öne çıktığı bir gün. Fırsatlar kendiliğinden gelmez. Fırsatlar yaratılır ve değerlendirilir." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'de yeni görev yerine ulaştığını duyurmuştu.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis'e ilişkin, "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali'de karşılıyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

GAZ VE PETROL İÇİN VERİ TOPLANACAK

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaştı. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.

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