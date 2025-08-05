Komşu ülke Yunanistan, Türkiye'nin son modern firkateyni TCG ORUÇREİS'i yakın markaja aldı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Türk Donanması'nın en gelişmiş fırkateynlerinden biri olan TCG ORUÇREİS (F-245), Ege ve Doğu Akdeniz'deki varlığıyla Atina'da dikkatle takip ediliyor.

TCG ORUÇREİS'İN YETENEKLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Haberde, Barbaros sınıfı bu modern savaş gemisinin, gelişmiş radarlar, elektronik harp sistemleri, uçaksavar ve denizaltı savunma silahlarıyla donatıldığı, ayrıca S-70B Seahawk helikopterlerini destekleme yeteneğine sahip olduğu vurgulandı. Yaklaşık 3.350 ton deplasmana, 118 metre uzunluğa ve 32 knot hıza sahip olan gemi; Sea Sparrow, Harpoon füzeleri, uçaksavar sistemleri ve 76 mm'lik toplarla donatılmış durumda.

"TÜRKİYE ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAK"

Yunan basını, TCG ORUÇREİS'in teknolojik modernizasyonunun Türkiye'ye daha fazla deniz gücü ve operasyonel özerklik kazandırdığını, bu sayede kritik deniz bölgelerinde stratejik üstünlük sağlayabileceğini belirtiyor. Haberde, geminin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi veya Yunan adaları yakınlarında konuşlandırılmasının stratejik bir hamle olduğu değerlendirmesine yer verildi. Bu varlığın, hidrokarbon arama faaliyetleri ve deniz tatbikatları gibi konulardaki gerginliklerle doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi.

"SIRADAN BİR SAVAŞ GEMİSİ DEĞİL" İTİRAFI

Yunanistan'ın modern fırkateyn ve denizaltılara sahip olmasına rağmen, TCG ORUÇREİS'in hız, çeviklik ve silah gücüyle kriz anlarında dengeleri değiştirebilecek kapasitede olduğu aktarıldı. Atina'nın bu nedenle donanmasını güçlendirmeye, gözetleme faaliyetlerini artırmaya ve Ege ile Doğu Akdeniz'de deniz üstünlüğünü sürdürmeye odaklandığı vurgulandı. Yunan basınına göre, TCG ORUÇREİS sıradan bir savaş gemisi değil; Türkiye'nin kritik deniz alanlarını kontrol altına alma stratejisinin önemli bir unsuru. Bu nedenle Atina, geminin hareketlerini yakından izlemek zorunda.

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