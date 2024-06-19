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Dünya

Japon SkyDrive firmasının Osaka EXPO 2025 Fuarı'nda ''Uçan araba'' planı değişti

Japonya'da düzenlenecek Osaka EXPO 2025 Fuarı'nda 'elektrikli dikey kalkış ve iniş' sistemine sahip uçan aracın ticari hizmetinin iptal edildiği belirtildi.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Japon SkyDrive firmasının Osaka EXPO 2025 Fuarı'nda ''Uçan araba'' planı değişti
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Japon SkyDrive firması, gelecek yıl Osaka'da düzenlenecek fuarda "uçan araba kullanılarak ilk ulaşım hizmetinin başlatılması planlamasından" vazgeçtiğini açıkladı.

Firma, geliştirme aşamasındaki uçan aracını, Osaka EXPO 2025 fuarında ticari faaliyet kapsamlı yolcu taşımak yerine gösteri uçuşları için kullanmayı planlıyor.

Firmanın yeni planlaması doğrultusunda SkyDrive üretimi uçan arabanın 2026 yılı sonrasında Japonya'da ticari olarak ilk kez piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

- TEST UÇUŞU 2020'DE YAPILMIŞTI

"Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL)" yapabilen, pervanelerine elektrikli motoruyla güç veren "SkyDrive SD-03" modeli "dünyanın en küçük eVTOL araçları" arasında gösteriliyor.

Japon ulusal basınında, SkyDrive firmasının Japonya'da kamuoyu önünde içinde insan bulunan ilk uçan araç test uçuşunu, Ağustos 2020'de gerçekleştirdiğini belirtildi.

Güneydoğudaki Aiçi eyaletinde Toyota kenti merkezli üretici firmanın, ABD Federal Havacılık İdaresine yaptığı sertifikasyon başvurusu, nisan ayı sonunda kabul edilmişti.

EXPO 2025, Osaka kentinin kıyısındaki yapay Yumeşima Adası'nda "Hayatlarımız için geleceğin toplumunu tasarla" mottosuyla Nisan-Eylül 2025'te düzenlenecek.

Japonya, Paris'teki Uluslararası Sergiler Bürosunun Kasım 2018'deki genel kurulunda adaylar Rusya ve Azerbaycan'ı geride bırakarak EXPO 2025'in ev sahibi seçilmişti.

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