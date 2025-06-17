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Dünya

Oscar ödüllü aktör Javier Bardem: Gazze'de binlerce çocuk açlıktan ölüyor

Oscar ödüllü aktör Javier Bardem, İsrail'in Filistin'deki soykırımına atıfta bulunarak, 'Film festivalindeyiz, burada kurguyu kutlarken dünyada olup biteni unutamayız. Şu anda Gazze'de binlerce çocuk açlıktan ölüyor. Bu, gözlerimizin önünde 4K netliğinde gerçekleşen bir soykırım.' dedi.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 19:30 - Güncelleme:
Oscar ödüllü aktör Javier Bardem: Gazze'de binlerce çocuk açlıktan ölüyor
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Oscar ödüllü aktör Javier Bardem, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma sessiz kalmadı.

Katıldığı bir festivalde yaşanan soykırıma değinen Bardem, "Şu anda Gazze'de binlerce çocuk açlıktan ölüyor. Bu, gözlerimizin önünde 4K netliğinde gerçekleşen bir soykırım." dedi.

ABD'nin soykırıma destek olduğunun altını çizen Bardem, " ABD, binlerce çocuğu katleden bombaları finanser etmeyi durdurmalıdır. Ve Batı, Avrupa ülkeleri İsrail ile bağlarını keserek harekete geçmelidir. Söz değil hareket lazım." ifadelerini kullandı.

"BUNUN BİR SOYKIRIM OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Filistin'deki yaşananların insanlık dramı olduğunun vurgulayan Bardem, "Bunun bir soykırım olduğuna inanıyorum. İsrail'in bu eylemleri yaparken aldığı cezasızlık ve herhangi bir hükümete karşı harekete geçmemesi, tabii ki tüm bu silahlar ve ekonomiyle ABD'nin desteği ve ayrıca Avrupa'nın sessizliği, böyle bir cezasızlık senaryosu yaratıyor ki eğer gerçekten bu konuda bir şey yapmazsak, şu anda olan şeye doğru gidiyoruz." sözlerini kullandı.

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