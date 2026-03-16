Dünya

Oscar sahnesinde Filistin mesajı! Javier Bardem salonu ayağa kaldırdı

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden 98. Akademi Ödülleri sahiplerini bulurken geceye damga vuran anlardan biri Javier Bardem'in konuşması oldu. Bardem, 'Yabancı Dilde En İyi Film' ödülünü takdim ederken sahneden, 'Savaşa hayır ve özgür Filistin' sloganı attı. Bardem'in sözleri, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

16 Mart 2026 Pazartesi 09:22
Oscar sahnesinde Filistin mesajı! Javier Bardem salonu ayağa kaldırdı
Bu yıl 98'incisi düzenlenen Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirildi.

Törenin sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien üstlendi.

98. Akademi Ödülleri Töreni'nde "En İyi Film" ödülünü 13 dalda aday gösterilen "One Battle After Another" kazandı. "En İyi Yönetmen" ödülünü de filmin yönetmeni Paul Thomas Anderson aldı.

"One Battle After Another" filminin oyuncusu Sean Penn de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

16 dalda aday gösterilen "Sinners" filminin senaristi ve yönetmeni Ryan Coogler, "En İyi Özgün Senaryo", başrol oyuncusu Michael B. Jordan da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

İspanyol oyuncu Javier Bardem, "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülünü takdim ederken sahnede yaptığı konuşmada "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı attı. Bardem'in sözleri, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Törenin öne çıkan ödül kategorileri ve sahipleri şöyle sıralandı:

En İyi Film: "One Battle After Another"

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another"

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley - "Hamnet"

En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan -"Sinners"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan - "Weapons"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn - "One Battle After Another"

En İyi Özgün Senaryo: Ryan Coogler - "Sinners"

En İyi Özgün Şarkı: "Golden" - "KPop Demon Hunters"

En İyi Sinematografi: "Sinners"

En İyi Görsel Efekt: "Avatar: Fire and Ash"

En İyi Animasyon: "KPop Demon Hunters"

Yabancı Dilde En İyi Film: "Sentimental Value"

