Al Jazeera'nın Norveç devlet kanalı NRK ile Dagens Næringsliv (DN) gazetesinin araştırmalarına dayandırdığı haberine göre, Rod-Larsen'in, başkanlığını yürüttüğü dönemde New York merkezli International Peace Institute (IPI) düşünce kuruluşu aracılığıyla Epstein'ın çevresindeki bazı kişilerin itibarlarını aklamak için konumunu kullandığı öne sürüldü.

Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan belgelere göre, Rod-Larsen, Epstein'ın çevresinde bulunan genç Rus kadınlara ABD makamlarından vize alınmasını sağlamak amacıyla resmi referans mektupları yazdı ve bu kişilerin araştırma görevlerine uygun "olağanüstü yeteneklere" sahip olduğunu belirtti.

Norveç basınındaki haberlerde, bu kişilerin akademik geçmişlerinin bulunmadığı ve Epstein tarafından "insan ticaretine maruz bırakıldıkları ve istismar edildikleri" iddia edildi.

Bir mağdur, NRK'ye yaptığı açıklamada, Epstein'ın kendisini "manipüle etmek" amacıyla Rod-Larsen'in enstitüsüne gönderdiğine inandığını söylerken, bir diğeri diplomatın, Epstein'ın asistanının doğrudan talebi üzerine vize sürecini kolaylaştırdığını anlattı.

Yayımlanan belgelerde ayrıca, Epstein'in 2013'te Rod-Larsen'e 130 bin dolar borç verdiği ve Epstein'ın vasiyetinde Rod-Larsen'in iki çocuğuna ayrı ayrı 5'er milyon dolar bırakılmasına yönelik bir madde bulunduğu iddiaları yer aldı.

KAYIP BELGELER VE OSLO SÜRECİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Ayrıca Oslo Anlaşmaları sürecinde Norveç'in arabuluculuk girişimlerinde kilit rol oynayan ve gizli görüşmelerin koordinasyonunda yer alan Rod-Larsen tarafından tutulan özel arşivde, Ocak-Eylül 1993 arasına ait belgelerin resmi dışişleri arşivlerinde yer almadığı da öne sürüldü. Bu durum ülkede söz konusu arşivin açılması yönündeki çağrıları artırdı.

Bu kayıp belgelerin, gizli görüşmeler sırasında Filistin tarafının verdiği tavizlerde "kişisel nüfuz ya da şantajın" rol oynayıp oynamadığına dair ayrıntıları içerebileceği değerlendiriliyor.

Filistinlilerin bugün de Rod-Larsen'in rol aldığı anlaşmanın sonuçlarıyla karşı karşıya bulunduğu düşünülüyor. Ayrıca bu gelişmenin, başından beri "kurgulanmış" olduğu yönünde eleştiriler bulunan barış sürecine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdığı ifade ediliyor.

Filistin Yasama Konseyi Üyesi Mustafa Barghouti, konuya ilişkin Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Rod-Larsen hakkındaki iddialara hiç şaşırmadığını söyledi.

Terje Rod-Larsen'e karşı ilk andan itibaren hiç rahat hissetmediğini belirten Barghouti, "Oslo bir tuzaktı." ifadelerini kullandı. Barghouti, Rod-Larsen'in İsrail'in etkisi altında bir insan olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Barghouti, İsrail dış istihbarat servisi Mossad bağlantılı olduğu iddia edilen Epstein'dan Rod-Larsen ailesine milyonlarca dolar akmış olabileceğine dikkati çekerek, paranın İsrail'in çıkarlarına hizmet edecek şekilde yönlendirilmiş olduğunu, Filistin'in çıkarlarına aykırı olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, Rod-Larsen davasında "şantaj ve istihbarat operasyonları tarafından yönlendirilen küresel yönetim sistemi"nin izleri olduğunu düşünüyor.

EPSTEIN'DA ADI GEÇEN NORVEÇLİ DİPLOMATLARA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, Epstein belgelerinde adı geçen diğer diplomatlara yönelik soruşturma açıldığını doğrulamıştı.

Okokrim'den yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta Norveç'in eski Amman Büyükelçisi Mona Juul ve eşi eski diplomat Terje Rod-Larsen hakkında da soruşturma açıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Juul'un "ağır yolsuzluk", Rod-Larsen'in ise "yolsuzluğa iştirak etmekle" suçlandığı ifade edilmişti.

Mahkeme kararı üzerine başkent Oslo'da bir dairede ve ayrıca bir tanığın evinde arama yapıldığı aktarılan açıklamada, konuya ilişkin kapsamlı soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedilmişti.

