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Dünya

Osmani'den, Başkan Erdoğan'a 29 Ekim tebriği

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

AA29 Ekim 2024 Salı 13:29 - Güncelleme:
Osmani'den, Başkan Erdoğan'a 29 Ekim tebriği
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Cumhurbaşkanı Osmani, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle X'ten Türkçe paylaşımda bulundu.

Osmani, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı bu anlamlı günde, birlik ve beraberlik ruhunun ülkenizin dört bir yanında hakim olmasını diliyorum. Kosova halkı, Türkiye'nin uzun yıllar boyunca sağladığı sarsılmaz destek ve sürekli dostluğa içtenlikle teşekkür eder." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Kosova arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını belirten Osmani, işbirliği fırsatlarını büyük bir heyecanla değerlendirmeyi umduklarını kaydetti.

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