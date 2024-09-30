İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2024 Pazartesi / 26 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1894
  • EURO
    38,3071
  • ALTIN
    2900.18
  • BIST100
    9670.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Osmanlı dönemine ait: Tarihi hamam çıkarıldı
Dünya

Osmanlı dönemine ait: Tarihi hamam çıkarıldı

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde Osmanlı döneminden kalan tarihi hamamın sahipleri tarafından satışa çıkarıldığı bildirildi.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Osmanlı dönemine ait: Tarihi hamam çıkarıldı
ABONE OL

Sylejman Pasha Berisha ve Zejnullah Bej Berisha tarafından 18. yüzyılda inşa edilen hamam, 1959'a kadar Mitroviça halkına asıl amacıyla ve 2009'a kadar da şehir müzesi olarak hizmet verdi.

Osmanlı döneminden kalan hamam, 2009'da mirasçılarına iade edildi.

Bakımsız durumda bulunan ve bir kısmı restoran olarak işletilen hamamın sahiplerince yanındaki arsayla satışa çıkarıldığı belirtildi.

Satış ilanında tarihi yapı için en az 1 milyon 600 bin avro isteniyor.

Hamamın hissedarlarından Afrim Berisha, AA muhabirine, devletin 2022'de tarihi yapıya yaklaşık 90 bin avro yatırım yaptığını ancak çatısında bulunan kurşunların birkaç kez çalındığını söyledi.

Berisha, yaşadıkları çeşitli zorlukların ardından satışa çıkardıkları hamamın, devlet kurumlarınca satın alınıp korumasıyla ilgilendiklerini vurguladı.

Kosova yasalarına göre, koruma altındaki kültürel miraslar, yalnızca ülke sınırları içinde ve mülkiyet konularını düzenleyen yürürlükteki mevzuata uygun satışa çıkarılabiliyor.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığının, tarihi eserleri piyasa fiyatına göre satın alma önceliği bulunuyor. Bakanlıktan hamamın satışıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.