İran'ın başkenti Tahran'daki Takrib Haber Ajansı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Zavavi, "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen ABD planıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Müslüman ve komşu ülkelerin düşman olmaması gerektiğini dile getiren Zavavi, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmaması durumunda daha büyük musibetlerin yaşanacağını ifade etti.

Zavavi, "Bizim önceden tek bir devletimiz vardı. Osmanlı Devleti, İslam dünyasını bir bayrak altında topluyordu. Osmanlı yıkıldı ve buradan birçok devlet çıktı. Şimdi 60 İslam ülkesi bulunuyor. Bizim bunları bir arada tutan bir birliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Büyük İsrail" projesine ilişkin bir haritayı gösteren Zavavi, söz konusu projeye göre Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Sina Yarımadası'nın bulunduğu topraklarda bir büyük devlet öngörüldüğünü aktardı.

Zavavi, ABD ile İsrail arasındaki ittifakın amacının İslam ülkeleri arasında birliğin oluşmasını önlemek olduğunu, İsrail'in kesinlikle barış istemediğini ve "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planla da Filistin davasının tasfiyesinin hedeflendiğini söyledi.

- "1948'DEKİ BM KARARI SONRASI İSRAİL KURULDU ANCAK FİLİSTİN HALA KURULMADI"

Birleşmiş Milletler'de (BM) 1948'de alınan karar ile Filistin'in yüzde 56'sının Yahudilere, yüzde 42'sinin Filistinlilere ve yüzde 2'sinin uluslararası alan şeklinde paylaştırıldığını ve bu şekilde tanındığını aktaran Zavavi, "İsrail kuruldu ancak Filistin hala kurulmadı. Biz o karara muhalefet ettik ve Filistin'in yüzde 78'i işgal edildi. Altı Gün Savaşı'nda Sina, Golan ve Filistin topraklarının tamamı İsrail'in eline geçti. Oslo'ya göre 1999 yılında bizim bir devletimiz olmalıydı ancak şimdiye kadar bu olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'de yaralısı olmayan ya da şehit vermeyen aile olmadığına dikkati çeken Zavavi, "Biz zafere ulaşana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Filistin meselesinin çözümü Filistinli gruplar arasında sağlanacak birlikten geçiyor. BM'de bildiriler yayınlanıyor fakat biz birlik olmadığımız sürece dünya bizim yerimize gelip direnmeyecek." görüşlerini paylaştı.

ABD'nin 6 milyon Filistinlinin yaşamını ilgilendiren yardımları kestiğine ve 6 milyon Filistinli mülteciden sadece 40 binini tanıdığına işaret eden Zavavi, Washington yönetiminin Filistin ile İsrail arasında açıkça taraf olduğunu vurguladı.

Zavavi son olarak, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde normalleşmeye gidilmesi gerektiğini, buna karşılık Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme çabalarının ise kabul edilemez olduğunu dile getirdi.