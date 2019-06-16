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Osmanlı’da bulundu, Avrupa’yı kurtardı

Edirne’de bulunan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi’nde, geçmişte uygulanan tıp metotlarına dair birbirinden çarpıcı ayrıntılar yer alıyor. Onlardan biri de çiçek aşısına ilişkin.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Tarihi kaynaklara göre Osmanlı'nın 1700'lü yıllarda çiçek hastalığına karşı kullandığı aşılama yöntemi, o dönemde çiçek hastalığından kırılan İngiltere'ye ulaşarak Avrupa’ya yayılıyor. Aşılama yöntemi, İngiliz seyyah ve yazar Lady Mary Wortley Montagu’nun dikkatini çekmiş.
 
 
Çiçek hastalığı sebebiyle iki yakınını kaybeden Lady Montagu, Türkiye’de bu hastalığın aşı ile tedavi edildiğini gördükten sonra bu aşıyı oğluna da yaptırmış, faydasını görünce aşının İngiltere’de yayılması için büyük mücadele vermiş.
 
 
Lady Mary Montagu, Edirne’deki II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi’nde sergilenen ve 1717 yılında Edirne’den İngiltere’deki arkadaşına yazdığı mektupta şu satırlara yer veriyor:
 
“Bizde yaygın olan bu zalim çiçek hastalığı, burada aşı dedikleri bir usulle zararsız hale getirilmiş. Sonbaharda birkaç aile aşıcılığı sanat edinmiş bir yaşlı kadını çağırıyor, aşıcı kadın iğne ile çizdiği yere ceviz kabuğundaki çiçek cerahatini koyup küçük yarayı ceviz kabuk parçasıyla sarıyor. Sekiz gün sonra ateşlenen çocukların yüzlerinde az sayıda kabarcık çıkıyor fakat bunlar iz bırakmıyor. Herhangi bir kimsenin bu aşıdan dolayı öldüğüne dair örnek yoktur. Aşının yararından o kadar eminim ki küçük oğlumu aşılatmak niyetindeyim. Bu faydalı icadı İngiltere’de yaymak için gayret sarf edecek kadar vatanseverim.”

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