Ötenazi yapılan aslanda koronavirüs tespit edildi

star.com.tr 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:45 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:45

Talin hayvanat bahçesi müdürü Tiit Maran'ın bildirdiğine göre, geçtiğimiz hafta şiddetli böbrek yetmezliği nedeniyle ötenazi yapılan aslan Juna'da koronavirüs tespit edildi.

Maran yaptığı açıklamada, "Aslandan üç numune alındığı için pozitif testte hata olasılığı yok. Enfeksiyonun kaynağını tespit etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslan, geçen yıl teşhis edilen böbrek yetmezliği nedeniyle 13 Ocak'ta uyutulmuştu. Bu hastalığın sık olarak yaşlı kedigilleri etkilediğini belirten veteriner hekimler, aslanın durumunun ocak ayı başlarında ağırlaşmasının ardından Juna'ya ötenazi uygulamaya karar verdiler.

2003 yılında Frankfurt hayvanat bahçesinde doğan ve 2005 yılından beri Talin hayvanat bahçesinde bulunan Juna'ya ayrıca üst solunum yolu iltihabı semptomları teşhisi kondu.

Hayvanat bahçesi müdürü Maran, aslanın bulunduğu kafesle herhangi bir şekilde temas eden tüm personelin koronavirüs testi olduğunu belirtirken, 15 testten 13'ünün negatif çıktığını aktardı.

Estonya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 38.544'e yükseldi.

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