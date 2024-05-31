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Dünya

Otomobil devinden 'arıza' açıklaması: 125 bin 227 aracını geri çağıracak

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle ABD'de 125 bin 227 aracını geri çağıracağı bildirildi.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 18:39 - Güncelleme:
Otomobil devinden 'arıza' açıklaması: 125 bin 227 aracını geri çağıracak
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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2012-2024 yılları arasında üretilen Model S, 2015-2024 yılları arasında üretilen Model X, 2017-2023 yılları arasında üretilen Model 3 ve 2020-2023 yılları arasında üretilen Model Y araçları kapsadığı aktarıldı.

Açıklamada, toplam 125 bin 227 aracın emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle çağrılacağı bildirildi.

Arıza nedeniyle sürücü emniyet kemeri takmadığında uyarı ışığı ve sesli uyarının devreye girmeyebileceği belirtilen açıklamada, bu nedenle söz konusu araçların federal güvenlik koşullarına uymadığı kaydedildi.

Açıklamada, sürücüyü emniyet kemerinin takılı olmadığı konusunda uyarmayan bir araçta, bir çarpışma sırasında yaralanma riskinin artacağı belirtildi.

Sorunun çözümü için kablosuz bir yazılım güncellemesinin yapılacağı anlatılan açıklamada, bunun dağıtımına haziran ayında başlanmasının beklendiği bilgisi verildi.

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