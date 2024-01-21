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Dünya

Otomobil park halindeki tıra çarptı! 2 can kaybı

Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

AA21 Ocak 2024 Pazar 02:36 - Güncelleme:
Otomobil park halindeki tıra çarptı! 2 can kaybı
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Orhangazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda Selçuk Şimşekli idaresindeki 33 VCS 15 plakalı otomobil, park halindeki 55 AFB 817 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şimşekli'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı Yemliha Nergis Yolcu'yu hastaneye kaldırdı. Yolcu, kurtarılamadı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

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