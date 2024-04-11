İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2024 Perşembe / 3 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2716
  • EURO
    34,6237
  • ALTIN
    2425.44
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Otomobilin kaputundan 16 kg ''kral kobra'' çıktı
Dünya

Otomobilin kaputundan 16 kg ''kral kobra'' çıktı

Tayland'da bir evin garajındaki otomobilin kaputunda, dünyanın en zehirli yılan türü olarak bilinen 16 kilogram ağırlığında 'kral kobra' bulundu.

IHA11 Nisan 2024 Perşembe 14:16 - Güncelleme:
Otomobilin kaputundan 16 kg ''kral kobra'' çıktı
ABONE OL

Tayland'ın Chanthaburi eyaletinde bulunan bir köyde park halindeki otomobilinin etrafında köpeğinin ısrarla havlaması üzerine kaputu açan bir kadın, devasa yılanla karşılaştı. Yetkililere haber verilmesi üzerine eve uzman ekipler geldi. Kaputtan çıkarılan yılanın, 4 metre 25 santimetre uzunluğunda, 16 kilogram ağırlığında ve dünyanın en zehirli yılan türü olarak bilinen "kral kobra" olduğu tespit edildi.

Operasyon esnasında kral kobrayı kaputtan çıkaran uzman görevli, yılanın şu ana kadar yakaladığı en büyük yılan olduğunu ifade etti. Ekip, operasyon sonunda kral kobra ile hatıra pozu da verdi. Aşırı sıcaklardan dolayı çevredeki tarlalardan çıkarak aracın motor bölümüne saklandığı tahmin edilen yılan, Tayland Yaban Hayatı Koruma Merkezi tarafından koruma altına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.