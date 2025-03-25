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Dünya

Otoyolda oluşan dev çukur hareket halindeki motosikleti yuttu: 1 kayıp

Güney Kore'deki bir otoyolda meydana gelen göçüğün ardından 20 metre çapında ve 30 metre derinliğinde dev çukur oluştu. Hareket halindeki bir motosiklet çukura düşerken, motosikletin sürücüsünü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

IHA25 Mart 2025 Salı 07:28 - Güncelleme:
Otoyolda oluşan dev çukur hareket halindeki motosikleti yuttu: 1 kayıp
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Güney Kore'nin başkenti Seul facia gibi bir kazaya sahne oldu.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gangdong semtindeki bir otoyolda dün akşam saat 18.28'de çöküntü meydana geldi.

Olayın ardından 20 metre çapında ve 30 metre derinliğinde dev bir çukur oluşurken, hareket halindeki bir motosiklet çukura düştü. Bölgeden geçen bir otomobil ise çukura düşmekten son anda kurtuldu. Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi gönderildi.

Çukura düşmekten son anda kurtulan aracın kadın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsünü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İlk belirlemelere göre, otoyolda meydana gelen çöküntüye su borusu patlamasının yol açtığı açıklandı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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