Trump yeni saldırılar için tarih verdi: Cehennemi yaşayacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı yeni açıklamada Pazartesi günü saat 13.00'te Oval Ofis'te ordu ile bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. İran tarafında kapatılan Hürmüz Boğazı'na ilişkin mesajlar veren Trump, 'Lanet olası Hürmüz'ü açın yoksa cehennemi yaşayacaksınız' tehdidinde bulunarak yeni saldırı için tarih verdi. Trump son olarak İran'ın anlaşma yapmaması halinde her şeyi havaya uçuracaklarını vurguladı.

5 Nisan 2026 Pazar 15:08
Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasına ilişkin paylaşım yaptı.

7 Nisan'ın İran'da "Enerji Santrali ve Köprü Günü" olacağını ifade eden Trump, "boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız" uyarısı yaptı.

Trump, "Allah'a hamdolsun." ifadesini de kullandı.

Öte yandan, başka paylaşımında da Trump, İran'da düşürülen savaş uçağının yaralı F-15 mürettebatının operasyonla "İran dağlarının derinliklerinden kurtarıldığını" belirtti.

Trump, "Bu tür baskınlar nadiren denenir çünkü hem personel hem de ekipman için büyük tehlike vardır. Böyle bir operasyon normalde gerçekleşmez." ifadelerini kullandı.

İkinci baskının ilk baskının ardından geldiğini aktaran Trump, operasyonların 7 saat sürdüğünü kaydetti.

Trump, yarın Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te askeri yetkililerle basın toplantısı düzenleneceğini de açıkladı.

"İRAN ANLAŞMA YAPMAZSA HER ŞEYİ HAVAYA UÇURACAĞIZ"

ABD Başkanı Trump, "İran'da "Kürtlere" silah gönderdik. İran anlaşma yapmazsa her şeyi havaya uçuracağız" ifadelerini kullandı.

- SAVAŞ UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

