Oval Ofis'ten tarihe geçen poz! Zirveyi gölgede bıraktı

Trump'ın AB liderlerini Oval Ofis'teki masasında karşısına dizdiği fotoğraflar tartışma konusu oldu. O kareler için 'yapay zeka ürünü sahte fotoğrafı aratmadı' yorumları yapıldı. Trump'ın adeta 'patron benim' mesajı verdiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından, savaşın diğer tarafı olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı. ABD Başkanı, Washington'da ilk olarak Zelenski ile bir araya geldi. Ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile toplantı gerçekleştirdi.

'SAHTE' DAMGASI BASILDI

Trump'ın Avrupalı liderlerle olan görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması ve Ukrayna'ya güvenlik garantileri ele alınırken, Beyaz Saray'dan gelen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan bir görselde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer altı Avrupalı liderin, koridorda Trump'ı beklerken görülüyor. Ancak kısa süre sonra fotoğrafın 'yapay zeka' ürünü olduğu anlaşıldı. Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu fotoğrafı resmi olarak yalanladı. Ajans, fotoğrafın üzerine "sahte" yazan bir damga bastı.

Avrupalı liderlerin yapay zekayla koridorda beklediği fotoğraf oluşturulmuştu.

PATRON VE DİĞERLERİ

Fotoğrafla ilgili tartışmalar sürerken hem Trump'ın Instagram hesabından hem de seçim kampanyasına bağlı Rapid Response hesabından fotoğraflar paylaşıldı. Oval Ofis'te tüm liderlerle bir arada yapılan görüşmede Avrupalı liderlerin Donald Trump'ın karşısında sıraya dizilmiş olarak sandalyelerde oturması dikkat çekti.

Oval Ofis'te Trump'ın Avrupalı liderleri karşısına oturtup çektirdiği fotoğraflar 'yapay zeka ürünü sahte fotoğrafı aratmadı' yorumlarına neden oldu. Trump'ın adeta 'patron benim' mesajı verdiği pozlar sosyal medyada binlerce yorum aldı.

İtalya Başbakanı Meloni, Von der Leyen, Almanya Başbakanı Merz, Emmanuel Macron, Alexander Stubb, Volodimir Zelenski, Mark Rutte.

RUSYA DALGA GEÇTİ

Putin'in Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill A. Dmitriev sosyal medyadan görüşmenin fotoğrafı paylaşarak "Baba Trump ve AB Liderleri" notunu düştü. Alman Bild gazetesi, Trump'ın toplantının ortasında, görüşmeden çıkıp Rus mevkidaşını aradığını yazdı.

100 MİLYAR $'LIK GÜVENCE

Ukrayna, Rusya ile barış anlaşması sonrasında güvenliğini garanti altına almak için Avrupa tarafından finanse edilecek 100 milyar dolarlık ABD silahı satın almayı taahhüt edecek. Financial Times'ın elde ettiği belgelere göre Kiev, en az 10 adet ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi ve ekipman satın alacak.

PUTİN BENİM İÇİN ANLAŞMA YAPACAK

Trump'ın Fransa Cumhurbaşkan Macron'a Putin ile ilgili söylediği sözler mikrofonlara yansıdı. Mikrofonun açık olduğunu unutan Trump'ın Macron'a, "Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak" dediği duyuldu.

TÜRKİYE GÜVENLİK GARANTİSİNDE ROL ALMALI

ABD'de yapılan tarihi zirvenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1/LCI televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri kapsamında oluşturulacak çok uluslu güçler arasında Türkiye'nin de yer aldığını vurguladı. "İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Türkler ve diğerleri hava, deniz ve karada operasyonlara hazır olmalı" diyen Macron, bu güçlerin cephe hattında değil, caydırıcı bir stratejik mesaj vermek amacıyla konumlandırılacağını söyledi. Macron, Rusya'nın uzun vadeli bir tehdit olduğunu belirterek "Rusya kalıcı bir istikrarsızlık unsuru ve çoğumuz için potansiyel bir tehdit haline geldi" dedi.

KİEV TOPRAK TAVİZİ VERMELİ

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, çözüm için toprak tavizi verilmesi gerektiğini belirterek Zelenski'yi buna hazır olmaya çağırdı. Avrupalı liderlerin de bu fikre anlayışla yaklaştığını anlattı. Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırmak istediğini belirten Trump, bu durumun Rusya'yla sorun yaratmayacağını savundu. Ukrayna'da ABD askeri bulunmayacağını mesajını verdi. Trump, Kiev'in NATO üyesi olmasının mümkün olmadığını bir kez daha vurguladı. ABD lideri, Rusya'nın büyük bir askeri güç olduğunu vurgulayarak "Bu, başlatılması gereken bir savaş değil. Kendinizden on kat daha büyük bir ulusa kafa tutmazsınız" dedi.

1 DAKİKADA 8 TEŞEKKÜR

Şubat ayındaki son görüşmede yaşanan gerginlik ve çatışmaların aksine, Pazartesi günkü Trump-Zelenski görüşmesinin belirgin şekilde daha sakin olduğu görüldü. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Zelenski'yi Washington'dan aldığı desteğe yeterince minnet göstermemekle suçlayarak, "Bir kez bile teşekkür ettiniz mi?" diye çıkışmıştı. Zelenski, yeni görüşmede ise Trump'tan eşi Melania Trump'a kadar birçok konuda teşekkürlerini sundu. Zelenski 1 dakikalık açılış konuşmasında 8 kez 'teşekkür' etti.

Öte yandan Zelenski, Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Zelenski ile Putin'in 2 hafta içinde görüşebileceklerini söyledi.

