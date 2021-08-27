Övgüler dizdi: Türkiye ve Erdoğan, Batı Balkanlar'da önemli istikrar unsurudur

AA 27 Ağustos 2021 Cuma 21:56 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 21:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, Devlet Başkanlığı binasında yapılan görüşmenin ardından, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan ile yapılan görüşmeden büyük memnuniyet duyduklarına işaret eden Komsic, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Erdoğan'ın Bosna Hersek'in gerçek dostu olduğunu birçok kez kanıtladığını ifade etti.

Komsic, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konulara da değindiklerini belirterek, "Bir sonraki Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü toplantısının Bosna Hersek'te düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu toplantılar, bir serinin devamıdır ve ortak kanaatimize göre; bu toplantılar bu bölgedeki istikrarın sağlanması ve ilişkilerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır." diye konuştu.

Söz konusu toplantılarda somut projelerin istişare edildiğini söyleyen Komsic, "Bunların belki de en önemlisi Saraybosna-Belgrad otoyol projesidir." dedi.

Komsic, görüşmede Bosna Hersek'teki Türk yatırımlarının da ele alındığını aktararak, "Türk yatırımcıların ve Bosna Hersek'te faaliyet gösteren şirketlerin yerli şirketlerle eşit duruma getirilmesi noktasında somut adımların atılması gerekiyor." dedi.



- "Türkiye ve Erdoğan, Batı Balkanlar'da önemli istikrar unsurudur"

Dzaferovic de Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin dost ve kardeş ilişkiler olduğunun altını çizerek, "Türkiye, Bosna Hersek'ten hiçbir şey istemiyor. Yalnızca yardım teklif ediyor. Biz bu tavrından dolayı Türkiye'ye müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üç yıllık görev süresi boyunca Türkiye ile ve çok sayıda üst düzey görüşme gerçekleştirildiğini hatırlatan Dzaferovic, "Türkiye ve Erdoğan, Batı Balkanlar'da önemli istikrar unsurudur ve Batı Balkanlar'da istikrar sağlama politikası izlemektedir. Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan üçlü toplantıları da bu noktada büyük önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.

Dzaferovic, Bosna Hersek'in NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunda da Türkiye ile iş birliğine ihtiyaç duyduğunu anımsatarak, Türkiye ile ekonomik ilişkilerde imkanların yeterli biçimde kullanılmadığına dikkati çekti.

Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinin de bir istikrar projesi olduğuna işaret eden Dzaferovic, "Bu projenin Bosna Hersek'in birçok noktasından eşzamanlı olarak başlatılması gerektiği kanaatindeyim. Bunun böyle olması tüm tarafların çıkarına olacaktır." dedi.

Dzaferovic, Bosna Hersek'in iyi bir gelecek için barış, istikrar ve işlevsel devlet kurumlarına ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.



- "Afganistan, yabancıların bir ülkede düzeni sağlayabileceğinin en iyi örneğidir"

Dodik ise büyük bir devletin cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Türkiye, devamlı bir şekilde, ekonomi, altyapı ve diğer alanlardaki projelerle yardımcı olmaya çalışıyor." dedi.

Saraybosna-Belgrad Otoyol projesini "tarihi bir altyapı projesi olarak" nitelendiren Dodik, "Yakın zamanda otoyol projesinde sorun teşkil eden detayları çözüme ulaştıracağımızı umuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bosna Hersek'in iç siyaset meseleleri hakkında bilgilendirdiğini söyleyen Dodik, "Afganistan, yabancıların bir ülkede düzeni sağlayabileceğinin en iyi örneğidir. Erdoğan ile iş birliğimize, Bosna Hersek hakkında çökmüş ideallere sahip taraflarla yapılacak iş birliğinden daha çok güveniyoruz. Türkiye biraz daha aktif rol alsaydı, Yüksek Temsilci ile ilgili sorunlar yaşamazdık." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın tüm tarafları dinleyerek herkesi anladığını düşündüğünü kaydeden Dodik, "Yüksek Temsilcinin bir yabancı olarak gelip burada bize istediği yasaları dayatmasının medeniyet dışı olduğunu düşünüyorum. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

