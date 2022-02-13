Övgüler dizdiler: Türkiye, her milletten insanı kabul eder

AA 13 Şubat 2022 Pazar 23:59 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 23:59

Başkent Hartum'daki YEE bahçesinde düzenlenen programa, Sudanlı öğrenciler, akademisyenler ve bazı öğrenci velileri katıldı.

Programda konuşan Hartum YEE Müdürü Faruk Esen, Türkiye Mezunları Derneğine katkılarından dolayı teşekkür etti. Türkiye Burslarıyla geçen sene Sudan'dan 140 civarında öğrencinin eğitim almak için Türkiye'ye gittiğini söyledi. Dünya genelinde en çok öğrenci kabul edilen ülkenin Sudan olduğunu aktaran Esen, gelecek sene için bu sayının daha da artmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Uludağ Üniversitesi'nden mezun olan Sudan Türkiye Mezunları Derneği Dış ilişkiler Sorumlusu Ammar Muhammed Ali, burslara nasıl başvurulması gerektiğini detaylıca anlattı.

Sakarya Üniversitesi mezunu Abdülbaki Ömer ve Kırıkkale Üniversitesi mezunu Salah İdris, Türkiye'deki eğitim tecrübelerini paylaştı.

Mezunlar, aday öğrencilerin sorularını yanıtlayarak başvurular sırasında karşılaştıkları problemlerle alakalı onlara gerekli bilgileri verdi.

- "Türkiye, ayırt etmeksizin her milletten insanı kabul eder"

Doktor Hüda Muhammed İbrahim, programın ardından yaptığı açıklamada, eğitimi kaliteli olduğu için Türkiye Burslarına başvurduğunu belirterek "Türkiye, ayırt etmeksizin her milletten insanı kabul eder. Kendi kariyerimi Türkiye'de ilerletmek ve yeni kültürler tanımak istiyorum" dedi.

Hartum Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Menhel Mübarek de yeni yaşam tarzı edinmek ve yeni insanlarla tanışmak istediği için Türkiye Burslarına başvurduğunu söyledi.

"Türkiye'nin tecrübelerinden yararlandıktan sonra ülkeme dönüp edindiğim bilgileri aktarmak istiyorum" ifadelerini kullanan Mübarek, Türkiye Mezunları Derneğinin yaptığı faaliyetlere övgüde bulundu.

Eczacı İsamettin Bella Abdülkadir ise oğlunun Türkiye'de okumak istediğini, Türkiye eğitim alanında ileride olduğu için oğlunu bu konuda desteklediklerini kaydetti.