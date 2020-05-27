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Dünya

Oxfam: Yeni çekirge sürüleri Doğu Afrika'daki açlık tehlikesini büyütüyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve sel felaketlerinden sonra Doğu Afrika ülkelerinin yeni oluşan çekirge sürüleri nedeniyle açlık ve yoksulluk kriziyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu.

AA27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:38 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:39
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Oxfam'dan yapılan açıklamada, mahsullerin hasat edileceği haziranda yumurtadan çıkması beklenen çekirge sürülerinin, başlangıçta olduğundan 400 kat daha büyük olabileceği belirtildi.

İklim değişikliğinin yol açtığı sağanak yağışların çekirgelerin üremesi için mükemmel bir ortam oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, mevcut çekirge tezahürünün son 70 yıldaki en büyüğü olduğu, Somali, Etyopya ve Kenya’da binlerce hektarlık arazinin zarar görmesine yol açtığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgını mücadelesi için gidilen kısıtlamaların çekirgelere karşı verilecek mücadeleyi de etkilediğine dikkat çekilerek, “Seller ve yeni çekirge dalgası halihazırda 33 milyondan fazla insanın şiddetli gıda güvensizliği yaşadığı bölgede artan gıda kıtlıklarına yol açacak.” ifadesi kullanıldı.

Oxfam, uluslararası donörlere "hükümetlere destek olmaları" çağrısında bulundu.

Aylardır Doğu Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki tarlalara zarar vermeyi sürdüren çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

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