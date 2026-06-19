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Dünya

Oxfam'dan BMGK'ye Gazze çağrısı: Toplu cezalandırmaya ortak olmayı bırakın

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, BM Güvenlik Konseyi'nde soykırımcı İsrail'in Gazze'deki toplu cezalandırma politikasını ve konseyin eylemsizliğine sert tepki gösterdi. Oxfam'ın Küresel İnsani Yardım Politikası Lideri Bushra Khalidi, 'Bu insani felaketin nedenleri politiktir. Gazze halkının, yoksulluklarını ve temel hayatta kalma koşullarını yöneten başka bir çerçeveye ihtiyacı yok. İhtiyaç duydukları şey, kalıcı bir ateşkes.' ifadelerini kullandı.

AA19 Haziran 2026 Cuma 00:45 - Güncelleme:
Oxfam'dan BMGK'ye Gazze çağrısı: Toplu cezalandırmaya ortak olmayı bırakın
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Khalidi, "Orta Doğu'da durum" başlığı altında Filistin meselesini görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Gazze'de ateşkesin başarısız olduğunu, İsrail'in sivilleri öldürmeye, Gazze'nin küçük bir bölümüne sıkıştırmaya devam ettiğini belirten Khalidi, şunları söyledi:

"Siviller, hala kapana kısılmış, yerinden edilmiş, aç ve korunmasız durumda. Barış, beyanlarla ölçülemez. Barış, insanların yaşayabilmesiyle ölçülmelidir. Ebeveynlerin çocuklarını doyurabilmesi, ailelerin korkmadan uyuyabilmesi, insanların temiz suya erişebilmesi, hastaların tıbbi bakım alabilmesi ve toplulukların yeniden inşa edilebilmesiyle ölçülmelidir."

Gazze'de kurtarma için gerekli olan insani yardım yapısının kasıtlı olarak parçalandığını aktaran Khalidi, BM dahil insani yardım kuruluşlarının işlerini yapmasının Filistinlilere yönelik "toplu cezalandırmanın bir parçası" olarak engellendiğini dile getirdi.

Khalidi, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki yıkımı bildiğine, bu konuda 3 yıldır bilgilendirildiğine dikkati çekerek, "Bilgi önemli değil. Önemli olan eylem." dedi.

Konsey'in tarafları daha fazla siyasi müzakerelerden ve silahsızlanmadan sonra değil, şimdi sorumlu tutması gerektiğinin altını çizen Khalidi, "Bu insani felaketin nedenleri politiktir. Gazze halkının, yoksulluklarını ve temel hayatta kalma koşullarını yöneten başka bir çerçeveye ihtiyacı yok. İhtiyaç duydukları şey, kalıcı bir ateşkes." ifadelerini kullandı.

Khalidi, Konsey üyelerine, "Tarih, (Gazze konusunda) kaç raporun hazırlandığını veya kaç toplantının yapıldığını hatırlamayacak. Tarih, hayatların ve geleceklerin yok edildiği bir ortamda, bu Konsey'in aciliyetle, cesaretle ve insanlıkla hareket edip etmediğini değerlendirecektir." şeklinde seslendi.

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