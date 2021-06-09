İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Haziran 2021 Çarşamba / 28 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5827
  • EURO
    10,4686
  • ALTIN
    521.514
  • BIST100
    1447.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Oxford Üniversitesi öğrencileri Kraliçe 2. Elizabeth'in 1952 tarihli portresini kaldırdı
Dünya

Oxford Üniversitesi öğrencileri Kraliçe 2. Elizabeth'in 1952 tarihli portresini kaldırdı

İngiltere'de Oxford Üniversitesinden bir grup öğrenci, ortak kullanılan salondan ülkenin sömürgeci geçmişini hatırlattığı gerekçesiyle Kraliçe 2. Elizabeth'in 1952 tarihli portresini kaldırdı.

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 13:05 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 13:05
ABONE OL

Oxford Üniversitesini oluşturan kolejlerden biri olan Magdalen Kolejinden bir grup öğrenci, ortak salonlarından Kraliçe 2. Elizabeth'in portresini kaldırmak için oy kullandı.

Oylamanın ardından "resmi sömürgecilik sembolü" olarak görülen portre salondan kaldırıldı.

Geçen yıl Magdalen Koleji başkanlığına atanan Dinah Rose, öğrencilerin bu hareketinin kolejin genel duruşunu temsil etmediğini ancak öğrencilerin "özgür konuşma ve siyasi tartışma" haklarını desteklediklerini vurguladı.

Rose, "Öğrenci olmak, çalışmaktan daha fazlasıdır. Fikirleri keşfetmek ve tartışmakla ilgilidir. Bazen eski nesli kışkırtmakla ilgilidir. Görünüşe göre bugünlerde bunu yapmak o kadar da zor değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dinah Rose, portrenin "güvenli şekilde saklanacağını" da belirtti.

- KRALİÇE'NİN BOYKOT KÜLTÜRÜNÜN SON KURBANI OLDUĞU YORUMLARI YAPILDI

İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, öğrencilerin Kraliçe'nin portresini kaldırması hareketini "tamamen saçma" olarak niteledi.

Buckingham Sarayı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, ülke basınında yer alan haberlerde, Kraliçe 2. Elizabeth'in "boykot kültürünün son kurbanı" olduğu yorumları yapıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.