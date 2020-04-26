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Dünya

Oxford'lu bilim insanları, 20 dakikada sonuç verecek test geliştirdi

İngiltere'de Oxford'lu bilim insanları 20 dakikada sonuç verecek ve haftada 1 milyon adet üretilebilecek antikor test kitlerini geliştirdi. İngiliz hükümetinin şimdiden 50 milyon sipariş verdiği bildirildi.

DHA26 Nisan 2020 Pazar 12:16 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 12:17
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Oxford’lu bilim insanları, 20 dakika içinde sonuç veren ve parmaktan alınan 1 damla kan ile kişide koronavirüse karşı bağışıklığı olup olmadığını belirleyen antikor kan testi geliştirdiklerini duyurdu. Hamilelik testi benzeri bir aparat olarak tasarlanan testin tanesi, 86.29 Türk lirası (10 pound) olacağı açıklandı.

İngiltere’nin en iyi bilim insanları tarafından geliştirilen antikor testi, kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını belirleyecek. Test sonucuna göre virüse karşı bağışıklığı olan kişiler, işine ve sosyal hayata güvenli bir şekilde dönebilecek.

Ramazanı Türkiye'de geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar

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