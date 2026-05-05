Oy çokluğuyla kabul edildi! Romanya'da hükümet düştü

Romanya'da merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümetin düşürülmesi için yapılan gensoru oy çokluğuyla kabul edildi.

AA5 Mayıs 2026 Salı 15:05 - Güncelleme:
Romanya Meclisinde yapılan oylamada oturuma katılan 402 milletvekilinden 281'i gensoru için "evet" oyu kullandı.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Romanya'daki en büyük parti konumundaki PSD, aşırı sağcı AUR ve PACE-Öncelik Romanya tarafından meclise sunulan gensoru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Böylelikle, mevcut Bolojan hükümeti düşürülmüş oldu.

Yerel medyadaki haberlerde, Bolojan'ın oylama sırasında meclisten çıktığı ifade edildi.

Gensoru önergesinin "Ekonomiye zarar veren, halkı yoksullaştıran ve devlet varlıklarını hileli satmayı amaçlayan 'Bolojan Planı' durdurulsun" başlığıyla hazırlandığı belirtildi.

ROMANYA'DA MEVCUT HÜKÜMET DÜŞÜRÜLDÜ

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan da oylamadan önce yaptığı açıklamada, sonuç ne olursa olsun ülkesinin "Batı yönelimini" koruyacağını kaydetti.

Romanya'da Bolojan'ın başbakanlığındaki hükümet Haziran 2025'te parlamentoda güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

PSD, 20 Nisan'da Başbakan Bolojan'a siyasi desteğini geri çekme kararı aldığını belirtmiş, 23 Nisan'da kabinede görev alan 7 PSD'li bakan istifa etmişti. Bu adımların ardından AUR da mevcut hükümete karşı olduklarını ifade ederek, PSD ile gensoru önergesi hazırladıklarını duyurmuştu.

