Özbekistan, 426 mahkumu Ramazan Bayramı dolayısıyla affetti

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, ülkede yarın kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve kesinlikle düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre 426 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 335 hükümlü salıverilecek, 91 hükümlünün ise ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkumların arasında 5 yasa dışı örgüt mensubu, 60 yaş üstü 13 kişi, 50 kadın ile 11 yabancı uyruklu da bulunuyor.

Ülkede geçen sene Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 541 mahkum affedilmişti.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.