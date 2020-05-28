Özbekistan-ABD-Afganistan, ‘Afganistan barış sürecini' görüştü

IHA 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:57 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:01

Özbekistan-ABD-Afganistan 1.üçlü zirve toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer’in katılımıyla dün gerçekleşen toplantıda Afgan barış sürecini ilerletmeye, ülke ekonomisini ayağa kaldırmaya, ülkenin bölgesel ekonomik ilişkilerde daha aktif rol almasına ilişkin somut teklifler hazırlamaya yönelik bir danışma mekanizması olduğu kaydedildi.

Toplantıda 17 Mayıs’ta Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandığı, ülke hükümeti ve Taliban tarafından esirleri karşılıklı serbest bırakılmasının devam etmekte olduğu olumlu değerlendirildi. Özbek elektriğinin Afganistan’a sevkiyatını öngören “Surhan-Puli Humri” elektrik hattı ve Pakistan limanlarına ulaşım imkanı sağlayacak “Mezar-i Şerif-Kabil”, “Mezar-i Şerif-Herat” demiryolları yapımı projelerini hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Özbekistan-ABD-Afganistan 1.üçlü zirve toplantısı sonunda ortak bildiri kabul edildiği açıklandı.