Özbekistan ile BAE arasında yeni dönem başlıyor

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi temaslarda bulunduğu Abu-Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Mirziyoyev ve Al Nahyan, iki ülke arasındaki siyasi, ticari-ekonomik, yatırım, inovasyon, kültürel-insani ve diğer alanlardaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Liderler, bu ziyaretin ikili ilişkiler tarihinde yeni bir sayfa açtığını ve ikili ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükselmekte olduğunu belirtti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi, yapay zeka, dijitalleşme, yenilenebilir enerji, kentsel planlama, altyapı ve turizm gibi alanlarda işbirliğinin genişletilmesi kararlaştırıldı.

- 2030 YILINA KADAR KARŞILIKLI TİCARET HACMİ 10 KAT ARTTIRILACAK

Devlet başkanları, 2025-2027 yıllarını "Özbekistan ile BAE arasında yeni bir ekonomik işbirliği dönemi" olarak ilan edilmesi konusunda anlaştı.

Bu çerçevede 2030 yılına kadar karşılıklı ticaret hacminin 10 kat artırılması ve yatırım portföyünün 50 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklığın kurulması, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, mali-teknik, standardizasyon, metroloji, ileri teknolojiler, adalet, tarım, gıda güvenliği ve madencilik alanlarında işbirliğini öngören anlaşmalar imzalandı.