Özbekistan-Kırgızistan sınırında sıcak gelişme

Bölge basınında yer alan haberlerde, Özbekistan'ın Andican ile Kırgızistan'ın Celalabad illerinden geçen ortak sınırın Bekabad-Hanabad geçiş noktasına örülen duvarın yıkıldığı aktarılırken, söz konusu duvarın 2010'da Özbekistan'ın geçiş noktasını kapatmak için örüldüğü kaydedildi.

Kırgızistan Sınır Birliklerinden yapılan açıklamada da 2010'da söz konusu sınır kapısının yanı sıra Karasu ve Karabağış geçiş kapılarının da karşılıklı geçişlere kapatıldığı anımsatılırken, sınır kapılarının açılmasına yönelik tarafların çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Daha önce Özbek ve Kırgız makamları, iki ülke arasındaki birkaç sınır geçiş noktasının daha açılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 2016'da göreve gelmesiyle komşularıyla ilişkilerini geliştirmeye başlayan Özbekistan, komşu ülkelerle çeşitli vesilelerle kapatılan sınır kapılarının yeniden açılmasına ilişkin girişimde bulunmuş, bu çerçevede sınır kapıları yeniden kullanıma açılmıştı.