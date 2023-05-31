İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2023 Çarşamba / 10 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,7241
  • EURO
    22,317
  • ALTIN
    1304.07
  • BIST100
    4927.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Özbekistan-Kırgızistan sınırında sıcak gelişme
Dünya

Özbekistan-Kırgızistan sınırında sıcak gelişme

Özbekistan ve Kırgızistan arasında daha önce kapatılan sınır geçiş noktalarının açılmasına yönelik çalışmalar sürerken, bu çerçevede bir sınır geçiş noktasındaki duvar yıkıldı.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:49 - Güncelleme:
Özbekistan-Kırgızistan sınırında sıcak gelişme
ABONE OL

Bölge basınında yer alan haberlerde, Özbekistan'ın Andican ile Kırgızistan'ın Celalabad illerinden geçen ortak sınırın Bekabad-Hanabad geçiş noktasına örülen duvarın yıkıldığı aktarılırken, söz konusu duvarın 2010'da Özbekistan'ın geçiş noktasını kapatmak için örüldüğü kaydedildi.

Kırgızistan Sınır Birliklerinden yapılan açıklamada da 2010'da söz konusu sınır kapısının yanı sıra Karasu ve Karabağış geçiş kapılarının da karşılıklı geçişlere kapatıldığı anımsatılırken, sınır kapılarının açılmasına yönelik tarafların çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Daha önce Özbek ve Kırgız makamları, iki ülke arasındaki birkaç sınır geçiş noktasının daha açılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 2016'da göreve gelmesiyle komşularıyla ilişkilerini geliştirmeye başlayan Özbekistan, komşu ülkelerle çeşitli vesilelerle kapatılan sınır kapılarının yeniden açılmasına ilişkin girişimde bulunmuş, bu çerçevede sınır kapıları yeniden kullanıma açılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.