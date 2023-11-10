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Dünya

Özbekistan ve İtalya anlaştı! Stratejik ortaklıklarını geliştirecekler

Özbekistan ve İtalya stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da genişletilmesi konusunda anlaştı.

AA10 Kasım 2023 Cuma 21:45 - Güncelleme:
Özbekistan ve İtalya anlaştı! Stratejik ortaklıklarını geliştirecekler
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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı ofisinin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi ziyaret kapsamında başkent Taşkent'e gelen İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Mirziyoyev, mevkidaşının ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri bir üst düzeye taşıyacağına inandığını belirterek, İtalya'nın teknoloji şirketlerinin ülkesindeki modernizasyon projelerinde yer alması talebini aktardı.

Mattarella da Özbekistan'da gerçekleştirilen reformları desteklediklerini bildirerek, Özbekistan'ın Orta Asya'da istikrarı sağlama ve entegrasyonu pekiştirme çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

İtalya Cumhurbaşkanı, ülkesinin Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) üyeliğini ve Avrupa Birliği (AB) ile Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması'nın kabul edilmesini desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Taraflar, ikili stratejik ortaklığın genişletilmesi konusunda mutabık kalırken, dışişleri bakanlıkları arasında aktif diyaloğun sürdürülmesi için önümüzdeki yıl iki ülke arasında diyalog toplantısı yapılması konusunda anlaştı.

2024'TE ÖZBEKİSTAN-İTALYA BÖLGELERARASI İŞ FORUMU DÜZENLENECEK

İki ülke arasında ilişkilerin doğrudan geliştirilmesinin önemine dikkat çeken liderler, önümüzdeki yıl Semerkant'ta Özbekistan ve İtalya'nın dahil olacağı iş forumunun yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

Görüşmede, Torino Politeknik Üniversitesinin Taşkent şubesi bünyesinde İtalya ileri teknolojileri merkezinin kurulması, ortak eğitim forumunun düzenlenmesi, karşılıklı olarak iki ülkede de kültür, sinema ve turizm günlerinin düzenlenmesi konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

Mirziyoyev ve Mattarella, görüşmelerin ardından Özbekistan ile İtalya arasındaki stratejik ortaklığın ve çok taraflı iş birliğinin daha da geliştirilmesini amaçlayan ortak bildiriye imza attı.

İki ülke arasında ayrıca diplomatik pasaport hamillerine vize muafiyetine ilişkin hükümetlerarası anlaşma ile eğitim, bilim, teknoloji, inovasyon ve spor alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesine ilişkin anlaşmalar imzalandı.


  • Özbekistan-İtalya
  • stratejik ortaklık
  • genişletme

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