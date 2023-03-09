Özbekistan ve Moğolistan ilişkileri üst düzeye çıkarılacak

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov, temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile bir araya geldi.

İki bakan, taraflar arasındaki işbirliğinin üst düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

Saidov ve Battsetseg, iki ülke cumhurbaşkanlarının Eylül 2022'deki görüşmesinde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi, karşılıklı işbirliğinin yasal temelinin güçlendirilmesi, Dışişleri bakanlıkları arasında bir sonraki istişare toplantısının yapılması, ticaret hacminin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesine ilişkin konuları gözden geçirdi.

Görüşmede, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda hızla geliştiğini belirten Saidov, söz konusu ziyaretin de bunun bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Saidov, Moğolistan'ın Özbekistan'da büyükelçilik açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Battsetseg de bu ziyaretinin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından beri geçen 30 yılda "Moğolistan Dışişleri Bakanı'nın Özbekistan'a yaptığı ilk resmi ziyaret" olduğunu vurguladı.

Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst düzeye çıkarılması, taraflar arasındaki ticari, ekonomik ve diğer alanlardaki işbirliğinin daha da genişletilmesinden yana olduklarını kaydetti.

Müzakereler sonunda taraflar, Özbekistan-Moğolistan hükümetler arası komisyonunun kurulması, tarım alanında çalışma grubu ile Özbek-Moğol İşadamları Konseyinin oluşturulması ve diğer alanlarda karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi konularında anlaştı.